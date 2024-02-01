Домой из плена вернулись 207 защитников: список освобожденных

Как сообщала «Одесская жизнь», 31 января 2024 года состоялся второй по масштабности и 50-й обмен обмен пленными. Из российского плена домой вернулись 207 украинских военных. Среди освобожденных военнослужащих — защитники Мариуполя, Херсона, острова Змеиный, морпехи и боевые медики.

Список освобожденных из плена 31 января 2024 года:

Абрамов Иван Владимирович

Аверьянов Алексей Михайлович

Авласенок Андрей Дмитриевич

Аврамиди Иван Георгиевич

Андриевский Сергей Александрович

Андриенко Валентин Сергеевич

Андросов Игорь Владимирович

Антонов Александр Викторович

Арабаджи Константин Александрович

Бабушкин Иван Романович

Багрий Святослав Дмитриевич

Балыкин Виталий Сергеевич

Барышник Максим Валерьевич

Басов Юрий Юрьевич

Бездольный Игорь Алексеевич

Белинский Роман Артурович

Бережной Николай Николаевич

Бережной Сергей Николаевич

Беседин Николай Николаевич

Белогуров Максим Петрови

Билык Даниил Андреевич

Белоус Василий Михайлович

Белоус Владимир Владимирович

Близнюк Андрей Юрьевич

Блинов Александр Валерьевич

Богославский Павел Викторович

Боднар Владимир Евгеньевич

Боднарчук Игорь Игоревич

Божко Даниил Сергеевич

Бойко Владислав Петрович

Бордияну Ян Дмитриевич

Борисенко Владимир Викторович

Борисенко Евгений Олегович

Борисов Георгий Александрович

Ботнарюк Николай Витальевич

Брачкивский Валентин Ярославович

Бреус Виталий Валерьевич

Брильков Константин Алексеевич

Будзинский Михаил Михайлович

Бурденый Алексей Николаевич

Бурдым Иван Анатольевич

Бурлуцкий Юрий Владимирович

Бурцев Николай Викторович

Бутрим Вячеслав Владимирович

Бущак Руслан Иванович

Василина Александр Сергеевич

Васильев Валерий Игоревич

Велюра Василий Васильевич

Вербецкий Владислав Сергеевич

Высоцкий Владимир Васильевич

Викторовцов Владислав Олегович

Власенко Антон Андреевич

Вогнистый Виктор Евгеньевич

Володин Егор Витальевич

Вороник Сергей Иванович

Воронин Николай Михайлович

Гайферук Владимир Тарасович

Галет Андрей Святославович

Галкин Владимир Валентинович

Галкин Юрий Николаевич

Ганусков Алексей Юрьевич

Гаращенко Павел Сергеевич

Герасимик Виталий Анатольевич

Гойдало Николай Николаевич

Гринев Дмитрий Александрович

Данько Александр Иванович

Дашкевич Валерий Васильевич

Дехтярев Евгений Сергеевич

Деменко Александр Игоревич

Дида Владимир Игоревич

Дидух Владислав Сергеевич

Довженко Александр Николаевич

Доля Владимир Васильевич

Думбрава Александр Васильевич

Эпов Андрей Владимирович

Евдощенко Сергей Николаевич

Живогляд Александр Николаевич

Заец Вадим Иванович

Зензеров Егор Вячеславович

Иванов Дмитрий Сергеевич

Ивахов Владислав Николаевич

Иус Дмитрий Анатольевич

Казимир Сергей Васильевич

Квас Руслан Олегович

Квасов Олег Васильевич

Кваша Виктор Александрович

Кемалов Виктор Александрович

Кирик Константин Петрович

Кириленко Юрий Петрович

Кириенко Андрей Сергеевич

Клочихин Константин Михайлович

Коваль Алексей Иванович

Ковба Иван Вячеславович

Козакевич Дмитрий Станиславович

Козлов Илья Владимирович

Колосинский Андрей Владимирович

Коляденко Андрей Викторович

Комашко Артем Андреевич

Корниенко Андрей Геннадьевич

Корниенко Павел Леонидович

Коробка Виталий Николаевич

Костюк Артем Владимирович

Котов Владислав Александрович

Кочубей Олег Александрович

Крайнюк Станислав Юрьевич

Краснянский Роман Вячеславович

Кривуля Роман Александрович

Куковкин Алексей Романович

Лапатин Максим Сергеевич

Лебедев Борис Алексеевич

Лысенко Ростислав Александрович

Ломинога Дмитрий Игоревич

Малашенко Артур Артурович

Малюта Виталий Васильевич

Мартынов Владимир Юрьевич

Марчук Александр Сергеевич

Масленников Владимир Сергеевич

Мезей Владимир Иванович

Мельник Петр Александрович

Мельников Андрей Леонидович

Меркотан Юрий Юрьевич

Мирошниченко Анатолий Анатольевич

Мигаль Сергей Викторович

Мизин Владимир Валерьевич

Минаков Иван Михайлович

Мирошниченко Владимир Борисович

Морозюк Александр Михайлович

Мотрич Александр Николаевич

Мусиенко Дмитрий Иванович

Назюта Александр Анатольевич

Найденко Станислав Юрьевич

Найман Андрей Викторович

Науменко Андрей Анатольевич

Несторук Николай Юрьевич

Нониашвили Захар Георгиевич

Озимок Богдан Петрович

Олейник Вячеслав Витальевич

Олейник Александр Сергеевичъ

Олейник Сергей Владимирови

Остроушко Максим Евгеньевич

Павленко Дмитрий Юрьевич

Падалко Владимир Васильевич

Паламарчук Юрий Александрович

Платов Дмитрий Дмитриевич

Повх Руслан Васильевич

Погребиский Ярослав Викторович

Полканов Евгений Владимирович

Принц Артем Юрьевич

Прохоров Валентин Антонович

Пугач Александр Владимирович

Решфтко Александр Григорьевич

Резунов Денис Александрович

Романик Анатолий Алексеевич

Романик Павел Алексеевич

Руденко Владимир Валентинович

Рябов Евгений Анатольевич

Семенов Максим Олегович

Сетрин Андрей Владимирович

Силаков Денис Игоревич

Слесь Андрей Игоревич

Смильский Вадим Александрович

Собачко Николай Николаевич

Собко Игорь Алексеевич

Соколовский Тарас Ярославович

Сошнев Игорь Николаевич

Степанов Андрей Владимирович

Стефурак Василий Степанович

Стратулат Андрей Анатольевич

Ступницкий Роман Михайлович

Суслов Сергей Иванович

Тазиев Сергей Михайлович

Тайбасаров Александр Владимирович

Татьков Вадим Игоревич

Тесленко Петр Петрович

Тимошин Денис Олегович

Тишкевич Ростислав Викторович

Турчак Олег Стефанович

Тхир Андрей Степанович

Фалько Павел Анатольевич

Федоренко Алексей Анатольевич

Харитонский Владислав Игоревич

Харченко Сергей Анатольевич

Холодный Евгений Николаевич

Цеков Филипп Алексеевич

Цолиган Юрий Юрьевич

Черников Евгений Михайлович

Чернышов Олег Юрьевич

Черноволенко Андрей Игоревич

Чередиков Руслан Дмитриевич

Чистяков Максим Владиславович

Шаповалов Денис Юрьевич

Шастун Сергей Дмитриевич

Шатурский Валентин Валерьевич

Шашков Виталий Андреевич

Шевернюк Василий Васильевич

Шевцов Николай Викторович

Шевчун Александр Сергеевич

Шейнин Николай Владимирович

Шемоницкий Михаил Антонович

Шеремет Артем Владимирович

Шеремет Виктор Владимирович

Шишацкий Юрий Олегович

Шульга Богдан Александрович

Юдин Игорь Александрович

Юрченко Станислав Сергеевич

Якименко Юрий Алексеевич

Ярема Николай Иванович

Напомним, обмен пленными должен был состояться 24 января. Российская сторона заявила, якобы в военно-транспортном самолете Ил-76, сбитом 24 января в Белгородской области, было 65 украинских пленных, которых в тот день везли на обмен. Россияне публиковали список этих людей. Однако эта информация в дальнейшем не была подтверждена.