Домой из плена вернулись 207 защитников: список освобожденных

Родные и близкие украинских военных обнародовали список 207 освобожденных из российского плена защитников по обмену, который состоялся в среду, 31 января.
Как сообщала «Одесская жизнь», 31 января 2024 года состоялся второй по масштабности и 50-й обмен обмен пленными. Из российского плена домой вернулись 207 украинских военных. Среди освобожденных военнослужащих — защитники Мариуполя, Херсона, острова Змеиный, морпехи и боевые медики.
Читайте также: «Вернули не всех»: в центре Одессы просили не дать умереть защитникам Мариуполя (фоторепортаж)
Список освобожденных из плена 31 января 2024 года:
- Абрамов Иван Владимирович
- Аверьянов Алексей Михайлович
- Авласенок Андрей Дмитриевич
- Аврамиди Иван Георгиевич
- Андриевский Сергей Александрович
- Андриенко Валентин Сергеевич
- Андросов Игорь Владимирович
- Антонов Александр Викторович
- Арабаджи Константин Александрович
- Бабушкин Иван Романович
- Багрий Святослав Дмитриевич
- Балыкин Виталий Сергеевич
- Барышник Максим Валерьевич
- Басов Юрий Юрьевич
- Бездольный Игорь Алексеевич
- Белинский Роман Артурович
- Бережной Николай Николаевич
- Бережной Сергей Николаевич
- Беседин Николай Николаевич
- Белогуров Максим Петрови
- Билык Даниил Андреевич
- Белоус Василий Михайлович
- Белоус Владимир Владимирович
- Близнюк Андрей Юрьевич
- Блинов Александр Валерьевич
- Богославский Павел Викторович
- Боднар Владимир Евгеньевич
- Боднарчук Игорь Игоревич
- Божко Даниил Сергеевич
- Бойко Владислав Петрович
- Бордияну Ян Дмитриевич
- Борисенко Владимир Викторович
- Борисенко Евгений Олегович
- Борисов Георгий Александрович
- Ботнарюк Николай Витальевич
- Брачкивский Валентин Ярославович
- Бреус Виталий Валерьевич
- Брильков Константин Алексеевич
- Будзинский Михаил Михайлович
- Бурденый Алексей Николаевич
- Бурдым Иван Анатольевич
- Бурлуцкий Юрий Владимирович
- Бурцев Николай Викторович
- Бутрим Вячеслав Владимирович
- Бущак Руслан Иванович
- Василина Александр Сергеевич
- Васильев Валерий Игоревич
- Велюра Василий Васильевич
- Вербецкий Владислав Сергеевич
- Высоцкий Владимир Васильевич
- Викторовцов Владислав Олегович
- Власенко Антон Андреевич
- Вогнистый Виктор Евгеньевич
- Володин Егор Витальевич
- Вороник Сергей Иванович
- Воронин Николай Михайлович
- Гайферук Владимир Тарасович
- Галет Андрей Святославович
- Галкин Владимир Валентинович
- Галкин Юрий Николаевич
- Ганусков Алексей Юрьевич
- Гаращенко Павел Сергеевич
- Герасимик Виталий Анатольевич
- Гойдало Николай Николаевич
- Гринев Дмитрий Александрович
- Данько Александр Иванович
- Дашкевич Валерий Васильевич
- Дехтярев Евгений Сергеевич
- Деменко Александр Игоревич
- Дида Владимир Игоревич
- Дидух Владислав Сергеевич
- Довженко Александр Николаевич
- Доля Владимир Васильевич
- Думбрава Александр Васильевич
- Эпов Андрей Владимирович
- Евдощенко Сергей Николаевич
- Живогляд Александр Николаевич
- Заец Вадим Иванович
- Зензеров Егор Вячеславович
- Иванов Дмитрий Сергеевич
- Ивахов Владислав Николаевич
- Иус Дмитрий Анатольевич
- Казимир Сергей Васильевич
- Квас Руслан Олегович
- Квасов Олег Васильевич
- Кваша Виктор Александрович
- Кемалов Виктор Александрович
- Кирик Константин Петрович
- Кириленко Юрий Петрович
- Кириенко Андрей Сергеевич
- Клочихин Константин Михайлович
- Коваль Алексей Иванович
- Ковба Иван Вячеславович
- Козакевич Дмитрий Станиславович
- Козлов Илья Владимирович
- Колосинский Андрей Владимирович
- Коляденко Андрей Викторович
- Комашко Артем Андреевич
- Корниенко Андрей Геннадьевич
- Корниенко Павел Леонидович
- Коробка Виталий Николаевич
- Костюк Артем Владимирович
- Котов Владислав Александрович
- Кочубей Олег Александрович
- Крайнюк Станислав Юрьевич
- Краснянский Роман Вячеславович
- Кривуля Роман Александрович
- Куковкин Алексей Романович
- Лапатин Максим Сергеевич
- Лебедев Борис Алексеевич
- Лысенко Ростислав Александрович
- Ломинога Дмитрий Игоревич
- Малашенко Артур Артурович
- Малюта Виталий Васильевич
- Мартынов Владимир Юрьевич
- Марчук Александр Сергеевич
- Масленников Владимир Сергеевич
- Мезей Владимир Иванович
- Мельник Петр Александрович
- Мельников Андрей Леонидович
- Меркотан Юрий Юрьевич
- Мирошниченко Анатолий Анатольевич
- Мигаль Сергей Викторович
- Мизин Владимир Валерьевич
- Минаков Иван Михайлович
- Мирошниченко Владимир Борисович
- Морозюк Александр Михайлович
- Мотрич Александр Николаевич
- Мусиенко Дмитрий Иванович
- Назюта Александр Анатольевич
- Найденко Станислав Юрьевич
- Найман Андрей Викторович
- Науменко Андрей Анатольевич
- Несторук Николай Юрьевич
- Нониашвили Захар Георгиевич
- Озимок Богдан Петрович
- Олейник Вячеслав Витальевич
- Олейник Александр Сергеевичъ
- Олейник Сергей Владимирови
- Остроушко Максим Евгеньевич
- Павленко Дмитрий Юрьевич
- Падалко Владимир Васильевич
- Паламарчук Юрий Александрович
- Платов Дмитрий Дмитриевич
- Повх Руслан Васильевич
- Погребиский Ярослав Викторович
- Полканов Евгений Владимирович
- Принц Артем Юрьевич
- Прохоров Валентин Антонович
- Пугач Александр Владимирович
- Решфтко Александр Григорьевич
- Резунов Денис Александрович
- Романик Анатолий Алексеевич
- Романик Павел Алексеевич
- Руденко Владимир Валентинович
- Рябов Евгений Анатольевич
- Семенов Максим Олегович
- Сетрин Андрей Владимирович
- Силаков Денис Игоревич
- Слесь Андрей Игоревич
- Смильский Вадим Александрович
- Собачко Николай Николаевич
- Собко Игорь Алексеевич
- Соколовский Тарас Ярославович
- Сошнев Игорь Николаевич
- Степанов Андрей Владимирович
- Стефурак Василий Степанович
- Стратулат Андрей Анатольевич
- Ступницкий Роман Михайлович
- Суслов Сергей Иванович
- Тазиев Сергей Михайлович
- Тайбасаров Александр Владимирович
- Татьков Вадим Игоревич
- Тесленко Петр Петрович
- Тимошин Денис Олегович
- Тишкевич Ростислав Викторович
- Турчак Олег Стефанович
- Тхир Андрей Степанович
- Фалько Павел Анатольевич
- Федоренко Алексей Анатольевич
- Харитонский Владислав Игоревич
- Харченко Сергей Анатольевич
- Холодный Евгений Николаевич
- Цеков Филипп Алексеевич
- Цолиган Юрий Юрьевич
- Черников Евгений Михайлович
- Чернышов Олег Юрьевич
- Черноволенко Андрей Игоревич
- Чередиков Руслан Дмитриевич
- Чистяков Максим Владиславович
- Шаповалов Денис Юрьевич
- Шастун Сергей Дмитриевич
- Шатурский Валентин Валерьевич
- Шашков Виталий Андреевич
- Шевернюк Василий Васильевич
- Шевцов Николай Викторович
- Шевчун Александр Сергеевич
- Шейнин Николай Владимирович
- Шемоницкий Михаил Антонович
- Шеремет Артем Владимирович
- Шеремет Виктор Владимирович
- Шишацкий Юрий Олегович
- Шульга Богдан Александрович
- Юдин Игорь Александрович
- Юрченко Станислав Сергеевич
- Якименко Юрий Алексеевич
- Ярема Николай Иванович
Напомним, обмен пленными должен был состояться 24 января. Российская сторона заявила, якобы в военно-транспортном самолете Ил-76, сбитом 24 января в Белгородской области, было 65 украинских пленных, которых в тот день везли на обмен. Россияне публиковали список этих людей. Однако эта информация в дальнейшем не была подтверждена.