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Домой из плена вернулись 207 защитников: список освобожденных

Домой из плена вернулись 207 защитников: список освобожденных

Родные и близкие украинских военных обнародовали список 207 освобожденных из российского плена защитников по обмену, который состоялся в среду, 31 января.

Как сообщала «Одесская жизнь», 31 января 2024 года состоялся второй по масштабности и 50-й обмен обмен пленными. Из российского плена домой вернулись 207 украинских военных. Среди освобожденных военнослужащих — защитники Мариуполя, Херсона, острова Змеиный, морпехи и боевые медики.

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Список освобожденных из плена 31 января 2024 года:

  • Абрамов Иван Владимирович
  • Аверьянов Алексей Михайлович
  • Авласенок Андрей Дмитриевич
  • Аврамиди Иван Георгиевич
  • Андриевский Сергей Александрович
  • Андриенко Валентин Сергеевич
  • Андросов Игорь Владимирович
  • Антонов Александр Викторович
  • Арабаджи Константин Александрович
  • Бабушкин Иван Романович
  • Багрий Святослав Дмитриевич
  • Балыкин Виталий Сергеевич
  • Барышник Максим Валерьевич
  • Басов Юрий Юрьевич
  • Бездольный Игорь Алексеевич
  • Белинский Роман Артурович
  • Бережной Николай Николаевич
  • Бережной Сергей Николаевич
  • Беседин Николай Николаевич
  • Белогуров Максим Петрови
  • Билык Даниил Андреевич
  • Белоус Василий Михайлович
  • Белоус Владимир Владимирович
  • Близнюк Андрей Юрьевич
  • Блинов Александр Валерьевич
  • Богославский Павел Викторович
  • Боднар Владимир Евгеньевич
  • Боднарчук Игорь Игоревич
  • Божко Даниил Сергеевич
  • Бойко Владислав Петрович
  • Бордияну Ян Дмитриевич
  • Борисенко Владимир Викторович
  • Борисенко Евгений Олегович
  • Борисов Георгий Александрович
  • Ботнарюк Николай Витальевич
  • Брачкивский Валентин Ярославович
  • Бреус Виталий Валерьевич
  • Брильков Константин Алексеевич
  • Будзинский Михаил Михайлович
  • Бурденый Алексей Николаевич
  • Бурдым Иван Анатольевич
  • Бурлуцкий Юрий Владимирович
  • Бурцев Николай Викторович
  • Бутрим Вячеслав Владимирович
  • Бущак Руслан Иванович
  • Василина Александр Сергеевич
  • Васильев Валерий Игоревич
  • Велюра Василий Васильевич
  • Вербецкий Владислав Сергеевич
  • Высоцкий Владимир Васильевич
  • Викторовцов Владислав Олегович
  • Власенко Антон Андреевич
  • Вогнистый Виктор Евгеньевич
  • Володин Егор Витальевич
  • Вороник Сергей Иванович
  • Воронин Николай Михайлович
  • Гайферук Владимир Тарасович
  • Галет Андрей Святославович
  • Галкин Владимир Валентинович
  • Галкин Юрий Николаевич
  • Ганусков Алексей Юрьевич
  • Гаращенко Павел Сергеевич
  • Герасимик Виталий Анатольевич
  • Гойдало Николай Николаевич
  • Гринев Дмитрий Александрович
  • Данько Александр Иванович
  • Дашкевич Валерий Васильевич
  • Дехтярев Евгений Сергеевич
  • Деменко Александр Игоревич
  • Дида Владимир Игоревич
  • Дидух Владислав Сергеевич
  • Довженко Александр Николаевич
  • Доля Владимир Васильевич
  • Думбрава Александр Васильевич
  • Эпов Андрей Владимирович
  • Евдощенко Сергей Николаевич
  • Живогляд Александр Николаевич
  • Заец Вадим Иванович
  • Зензеров Егор Вячеславович
  • Иванов Дмитрий Сергеевич
  • Ивахов Владислав Николаевич
  • Иус Дмитрий Анатольевич
  • Казимир Сергей Васильевич
  • Квас Руслан Олегович
  • Квасов Олег Васильевич
  • Кваша Виктор Александрович
  • Кемалов Виктор Александрович
  • Кирик Константин Петрович
  • Кириленко Юрий Петрович
  • Кириенко Андрей Сергеевич
  • Клочихин Константин Михайлович
  • Коваль Алексей Иванович
  • Ковба Иван Вячеславович
  • Козакевич Дмитрий Станиславович
  • Козлов Илья Владимирович
  • Колосинский Андрей Владимирович
  • Коляденко Андрей Викторович
  • Комашко Артем Андреевич
  • Корниенко Андрей Геннадьевич
  • Корниенко Павел Леонидович
  • Коробка Виталий Николаевич
  • Костюк Артем Владимирович
  • Котов Владислав Александрович
  • Кочубей Олег Александрович
  • Крайнюк Станислав Юрьевич
  • Краснянский Роман Вячеславович
  • Кривуля Роман Александрович
  • Куковкин Алексей Романович
  • Лапатин Максим Сергеевич
  • Лебедев Борис Алексеевич
  • Лысенко Ростислав Александрович
  • Ломинога Дмитрий Игоревич
  • Малашенко Артур Артурович
  • Малюта Виталий Васильевич
  • Мартынов Владимир Юрьевич
  • Марчук Александр Сергеевич
  • Масленников Владимир Сергеевич
  • Мезей Владимир Иванович
  • Мельник Петр Александрович
  • Мельников Андрей Леонидович
  • Меркотан Юрий Юрьевич
  • Мирошниченко Анатолий Анатольевич
  • Мигаль Сергей Викторович
  • Мизин Владимир Валерьевич
  • Минаков Иван Михайлович
  • Мирошниченко Владимир Борисович
  • Морозюк Александр Михайлович
  • Мотрич Александр Николаевич
  • Мусиенко Дмитрий Иванович
  • Назюта Александр Анатольевич
  • Найденко Станислав Юрьевич
  • Найман Андрей Викторович
  • Науменко Андрей Анатольевич
  • Несторук Николай Юрьевич
  • Нониашвили Захар Георгиевич
  • Озимок Богдан Петрович
  • Олейник Вячеслав Витальевич
  • Олейник Александр Сергеевичъ
  • Олейник Сергей Владимирови
  • Остроушко Максим Евгеньевич
  • Павленко Дмитрий Юрьевич
  • Падалко Владимир Васильевич
  • Паламарчук Юрий Александрович
  • Платов Дмитрий Дмитриевич
  • Повх Руслан Васильевич
  • Погребиский Ярослав Викторович
  • Полканов Евгений Владимирович
  • Принц Артем Юрьевич
  • Прохоров Валентин Антонович
  • Пугач Александр Владимирович
  • Решфтко Александр Григорьевич
  • Резунов Денис Александрович
  • Романик Анатолий Алексеевич
  • Романик Павел Алексеевич
  • Руденко Владимир Валентинович
  • Рябов Евгений Анатольевич
  • Семенов Максим Олегович
  • Сетрин Андрей Владимирович
  • Силаков Денис Игоревич
  • Слесь Андрей Игоревич
  • Смильский Вадим Александрович
  • Собачко Николай Николаевич
  • Собко Игорь Алексеевич
  • Соколовский Тарас Ярославович
  • Сошнев Игорь Николаевич
  • Степанов Андрей Владимирович
  • Стефурак Василий Степанович
  • Стратулат Андрей Анатольевич
  • Ступницкий Роман Михайлович
  • Суслов Сергей Иванович
  • Тазиев Сергей Михайлович
  • Тайбасаров Александр Владимирович
  • Татьков Вадим Игоревич
  • Тесленко Петр Петрович
  • Тимошин Денис Олегович
  • Тишкевич Ростислав Викторович
  • Турчак Олег Стефанович
  • Тхир Андрей Степанович
  • Фалько Павел Анатольевич
  • Федоренко Алексей Анатольевич
  • Харитонский Владислав Игоревич
  • Харченко Сергей Анатольевич
  • Холодный Евгений Николаевич
  • Цеков Филипп Алексеевич
  • Цолиган Юрий Юрьевич
  • Черников Евгений Михайлович
  • Чернышов Олег Юрьевич
  • Черноволенко Андрей Игоревич
  • Чередиков Руслан Дмитриевич
  • Чистяков Максим Владиславович
  • Шаповалов Денис Юрьевич
  • Шастун Сергей Дмитриевич
  • Шатурский Валентин Валерьевич
  • Шашков Виталий Андреевич
  • Шевернюк Василий Васильевич
  • Шевцов Николай Викторович
  • Шевчун Александр Сергеевич
  • Шейнин Николай Владимирович
  • Шемоницкий Михаил Антонович
  • Шеремет Артем Владимирович
  • Шеремет Виктор Владимирович
  • Шишацкий Юрий Олегович
  • Шульга Богдан Александрович
  • Юдин Игорь Александрович
  • Юрченко Станислав Сергеевич
  • Якименко Юрий Алексеевич
  • Ярема Николай Иванович

Напомним, обмен пленными должен был состояться 24 января. Российская сторона заявила, якобы в военно-транспортном самолете Ил-76, сбитом 24 января в Белгородской области, было 65 украинских пленных, которых в тот день везли на обмен. Россияне публиковали список этих людей. Однако эта информация в дальнейшем не была подтверждена.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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