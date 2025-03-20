Об этом сообщили накануне на сайте Теплицкой громады.

Солдат Вадим Шевцов погиб 7 сентября 2024 года во время выполнения боевого задания в ходе ведения боевых действий в Луганскй области. Ему навсегда останется 39 лет.

19 марта в Веселокутском старостинском округе прошла церемония передачи ордена родителям погибшего воина. Государственную награду вручил заместитель командира роты по морально-психологическому обеспечению первого отдела Болградского РТЦК и СП Дмитрий Пасичниченко.

Как сообщалось, 14 марта в Петропавловской громаде Белгород-Днестровского района простились с погибшим на фронте жителем села Меняйловка Георгием Райляном, который почти год считался пропавшим без вести.

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