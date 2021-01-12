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Одесская «торговая площадь» рядом с Привозом никуда не делась (фото)

Одесская «торговая площадь» рядом с Привозом никуда не делась (фото)

В Одессе продолжается торговля рядом с Привозом. Никуда не делась «торговая площадь» (район пересечения улиц Мечникова, Преображенской и Новощепного ряда), торгуют и на Преображенской рядом, и напротив рынка.

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В ноябре прошлого года мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что часть улицы Преображенской — на участке от Пантелеймоновской до Новощепного ряда — превратилась в «торговую площадь с холоймесом». Кроме того, он дал указание в ближайшее время привести в порядок ту самую «торговую площадь», где процветает «торговля с антисанитарией, препятствующая работе общественного транспорта».

Тогда шла речь о том, что всю торговлю нужно перенести на Привоз. Сам же этот участок должен стать красивым и благоустроенным, тем более что рядом открыли новый вход в Преображенский парк.

Никаких изменений пока не произошло. Ряды никуда не исчезли, здесь благополучно торгуют и наблюдается скопище машин.

Многие одесситы любят покупать здесь продукты оптом: удобно подъехать на машине прямо к торговым рядам.

Торговая площадь, остановка

Торговая площадь, торговля

Торговая площадь, торговля с машин

Торговая площадь, у дороги

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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