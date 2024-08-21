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В Одессе сменили руководителя городской службы по делам детей

В Одессе сменили руководителя городской службы по делам детей

После 5 лет работы ушла с должности руководителя службы по делам детей Одесского горсовета Юлия Никандрова. На ее место назначена Татьяна Проданчук.

Соответствующие распоряжения мэра Геннадия Труханова опубликованы на сайте мэрии.

Татьяна Проданчук до этого занимала пост первого заместителя председателя Киевской районной администрации Одесского горсовета.

«Учесть, что Проданчук Т.А. имеет 9 ранг должностного лица местного самоуправления, и установить ей надбавку в размере 50 процентов должностного оклада с учетом надбавки за ранг и надбавки за выслугу лет», — говорится в распоряжении.

Почему уволена Никандрова

Юлия Никандрова была уволена 8 августа по собственному желанию. Как она сообщила на своей странице Facebook, уходит с «чистым сердцем и улыбкой на лице», потому что настало время для новых достижений.

По словам женщины, ее работа в органах власти начиналась с нуля и за пять лет работы, она получила уникальный практический опыт спасения детей.

«3 марта 2022 года, когда не было еще ни одного механизма, как спасать детей. И тогда мы с моими коллегами на разных уровнях из разных департаментов, эвакуировали государственных детей в Польшу. 700 человек, 38 часов, сначала электричка, потом несколько десятков автобусов, мой полуторагодовалый Жорик, слезы прощания с будущим мужем на перроне вокзала, и вот мы 1400 км от дома. Я думала, что я эмоционально не вытяну.
Сутками напролет мы учили местные польские законы и дрожали, чтобы не потерять ни одного ребенка. 5 месяцев совместной жизни в одном большом детдоме подарили мне невероятный опыт, который сегодня принято называть успешным кейсом», — вспоминает Юлия.
Ранее по собственному желанию уволилась Светлана Бедрега, бессменно занимающая должность директора управления, а затем департамента финансов Одесского горсовета с 2002 года.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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