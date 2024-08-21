В Одессе сменили руководителя городской службы по делам детей

После 5 лет работы ушла с должности руководителя службы по делам детей Одесского горсовета Юлия Никандрова. На ее место назначена Татьяна Проданчук.
Соответствующие распоряжения мэра Геннадия Труханова опубликованы на сайте мэрии.
Татьяна Проданчук до этого занимала пост первого заместителя председателя Киевской районной администрации Одесского горсовета.
«Учесть, что Проданчук Т.А. имеет 9 ранг должностного лица местного самоуправления, и установить ей надбавку в размере 50 процентов должностного оклада с учетом надбавки за ранг и надбавки за выслугу лет», — говорится в распоряжении.
Почему уволена Никандрова
Юлия Никандрова была уволена 8 августа по собственному желанию. Как она сообщила на своей странице Facebook, уходит с «чистым сердцем и улыбкой на лице», потому что настало время для новых достижений.
По словам женщины, ее работа в органах власти начиналась с нуля и за пять лет работы, она получила уникальный практический опыт спасения детей.