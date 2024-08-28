Епатажна депутатка із сумнівною репутацією шукатиме гранти для одеської мерії

Відповідне розпорядження мер Одеси Геннадій Труханов підписав ще 21 серпня, але його опублікували лише сьогодні, 28 серпня.

Зазначимо, що Таміла Афанасьєва неодноразово фігурувала в різноманітних скандалах. Так, у 2013-2014 роках вона активно підтримувала режим екс-президента-втікача Віктора Януковича і виступала проти Революції Гідності.

«Чиї зірково-смугасті роги стирчать за всім цим шабашем?» – запитувала вона тоді у своїх публікаціях.

Також Таміла Афанасьєва багато років сумувала за жертвами подій 2 травня (з проросійського табору) і навіть збирала гроші на пам’ятник їм, який так і не встановила.

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Крім цього, екс-голова громадської ради при ОДА відома своїм потягом до дивного та епатажного вбрання. Одного разу вона навіть з’явилася на сесію облради у камуфляжному сарафані. Була в неї і сукня квітів георгіївської стрічки. А після того, як уже під час повномасштабної війни вона похвалилася нагородним годинником від голови облради, керівник благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова заявила, що деякі люди досі не розуміють, де живуть і назвала їх невиліковними.

Цікаво, що Афанасьєва посіла місце однієї з найближчих соратниць колись Труханова – депутата міськради від партії мера «Довіряй справам» Людмили Варавви. Зараз Варавва все більше часу проводить у Майамі, де мешкають її близькі, і з цієї причини пропустила вже не одну сесію. Одразу після її звільнення із «Грантового офісу «Одеса 5Т» установу очолила заступниця Наталія Буякла.

Не виключено, що у такий спосіб Труханов посилює свої позиції в облраді. Очевидно, що до сфери його впливу, крім «довіряйців», потрапляє тепер і ОПЗЖшниця Афанасьєва. Дещо раніше мер допоміг у працевлаштуванні її однопартійцю – Андрію Аносову, який був головлікарем і заступником керівника Біляївської станції швидкої допомоги, однак після того, як губернатором став Олег Кіпер, втратив посаду. Тепер ОПЗШник працює в 11-й міськлікарні. Ймовірно, у цьому випадку вплив на депутата буде меншим, ніж у випадку з Афанасьєвою, але він є.

Таким чином, у мера в облраді вже 13 своїх людей (11 «довіряців» та два ОПЗЖшники). При цьому «слуг» – 16. У «Євросолідарності» та «За майбутнє» – по 10 депутатів, «Батьківшини» – 7, ОПЗЖ – 16 (насправді 14 – за вирахуванням двох, які приєдналися до «Довіряй справам»).

Раніше в Одесі змінили керівника міської служби по справам дітей.

Джерело: Думська