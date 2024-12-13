В Одессе ввели экстренные отключения света: графики не действуют

В Одессе обновили графики отключений света на сегодня Утром в пятницу, 13 декабря 2024 года, российские агрессоры массово обстреляли объекты энергетики по всей Украине. Графики отключений обновили. Теперь они более жесткие, одесситам придется провести без света больше времени. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе после обстрела пропали свет и вода, электротранспорт стоит (ОБНОВЛЕНО) Утром, 13 декабря 2024 года, российская армия обстреляла ракетами объекты украинской энергетики. Пострадала и инфраструктура в Одесской области. В части Одессы пропал свет, есть проблемы с водой, не ходят трамваи и троллейбусы. ПОДРОБНЕЕ

Отключать свет будут по новым правилам (видео) Отключения света в Украине станут более справедливыми. С декабря 2024 действуют новые правила. Каждый украинец будет знать, когда у него выключат свет, а продолжительность отключений для всех будет одинаковой по итогам недели. ПОДРОБНЕЕ