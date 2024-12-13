Новости Одессы и Одесской области

В Одессе ввели экстренные отключения света: графики не действуют

В Одессе ввели экстренные отключения света: графики не действуют

Из-за перегрузки сетей после утренней вражеской атаки 13 декабря 2024 года в Одессе и Одесском районе ввели экстренные отключения света. Предыдущие графики не действуют.

Это вынужденный шаг, чтобы сохранить стабильность работы объектов энергетики, сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

«После стабилизации ситуации сможем вернуться к прогнозируемым графикам отключений. О чем сообщим дополнительно», — говорят энергетики.

В пятницу, 13 декабря 2024 года, российские агрессоры массово обстреляли объекты энергетики по всей Украине. После этого графики отключений обновили — они стали более жесткие.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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