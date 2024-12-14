Екстрені відключення світла в Одесі скасували – графіки на 14 грудня

«Одеса: екстрені відключення скасовані. Ситуація в Одесі та Одеському районі дозволяє повернутись до графіків стабілізаційних відключень. Продовжуємо робити все можливе, щоб ліквідовувати наслідки масованих обстрілів по обʼєктам енергетики», – йдеться у повідомленні компанії, оприлюдненому сьогодні вранці.

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За даними ДТЕК, відключати світло в Одесі та Одеській області 14 грудня будуть за такими графіками:

1 група: з 06:00 до 10:00 та з 15:00 до 18:00;

2 група: з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00;

3 група: з 01:00 до 04:00, з 10:00 до 13:00;

4 група: з 03:00 до 05:00, з 12:00 до 14:00 та з 19:00 до 23:00;

5 група: з 04:00 до 07:00 та з 13:00 до 16:00;

6 група: з 13:00 до 16:00.

Про можливі зміни у графіках повідомлятимуть додатково.

Як повідомлялося, вранці, 13 грудня, російські агресори завдали чергового масштабного ракетного удару по українській енергетиці.

І незважаючи на те, що пошкоджень енергооб’єктів в Одеській області не було, у ДТЕК, слідуючи вказівкам компанії-регулятора «Укренерго», були змушені спочатку продовжити час відключень, а потім – ввести екстрені відключення (коли графіки не діють) щоб уникнути перевантаження в електромережах.

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що з грудня 2024 року відключення світла в Україні стануть справедливішими. Більше подробиць – у нашому відео: