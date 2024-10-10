Вернулся домой «на щите»: гранатометчик из Одесской области погиб в бою под Бахмутом

Как сообщили в Авангардовской громаде, погибшего защитника встречали «живым коридором» в его родном селе Прилиманское.

Руслан Борисович Ейников родился 16 сентября 1977 года. Окончил Прилиманскую общеобразовательную школу. 19 лет проработал в органах внутренних дел, а в последние годы работал в ЖКУ «Драгнава» в родном селе. На фронте он был гранатометчиком механизированного батальона ВЧ А0666.

Руслан Ейников погиб 28 сентября 2024 года во время боя в районе населенного пункта Дружба Бахмутского района Донецкой области.

У погибшего остались жена и двое детей.

«Склоняем головы в скорби. Искренние соболезнования родным, близким и собратьям погибшего защитника Украины! Герои не умирают, они пополняют ряды небесного войска и вечно живут в нашей памяти. Враг безжалостно отнимает у нас лучших сыновей Украины. Верим, война закончится, и враг понесен наказание за смерть каждого украинца», – отмечают земляки павшего воина.

Как сообщала «Одесская жизнь», еще одного Защитника потеряла Сафьяновская громада Измаильского района – в бою за независимость Украины погиб житель села Кислица Андрей Заволока.