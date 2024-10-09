Сафьяновская громада Измаильского района потеряла еще одного Защитника — в боях за независимость Украины погиб житель села Кислица Андрей Заволока.
О потере сообщили в Сафьяновской громаде.
Командир стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты, старший сержант Андрей Заволока погиб 5 октября 2024 ьгода в районе населенного пункта Гродовка Покровского района Донецкой области.
«Андрей Николаевич мужественно выполнял свой долг на фронте, защищая родную землю от врага. Его отвага, самопожертвование и преданность Украине навсегда останутся в нашей памяти!» — говорится в сообщении.
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