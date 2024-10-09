Новости Одессы и Одесской области

Сафьяновская громада Измаильского района потеряла еще одного Защитника — в боях за независимость Украины погиб житель села Кислица Андрей Заволока.

О потере сообщили в Сафьяновской громаде.

Командир стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты, старший сержант Андрей Заволока погиб 5 октября 2024 ьгода в районе населенного пункта Гродовка Покровского района Донецкой области.

Андрей Заволока

«Андрей Николаевич мужественно выполнял свой долг на фронте, защищая родную землю от врага. Его отвага, самопожертвование и преданность Украине навсегда останутся в нашей памяти!» — говорится в сообщении.

По теме: Защищая Украину на Херсонщине, погибли воин-стрелок и солдат из Одесской области

Защитник из Одесской области Сергею Степаненко получил от Президента почетную государственную награду – орден «За мужество» III степени.

 

 

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