Новости Одессы и Одесской области

«Доступные лекарства»: чем пополнили перечень?

«Доступные лекарства»: чем пополнили перечень?

Обновлен перечень лекарственных средств и медицинских изделий, стоимость которых возмещает государство. Соответствующий приказ Минздрава вступил в силу 31 августа 2023 года.

Теперь пациенты с диабетом I типа могут бесплатно получать тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови. А паллиативные больные могут получать обезболивающие лекарства – бесплатно или с частичной доплатой.

На время переходного периода тест-полоски будут отпускаться по бумажному, а с октября 2023 года – только по электронному рецепту.

Что касается обезболивающих препаратов, то их будут отпускать пациентам с онкологией в ІІІ-ІV стадий, ВИЧ-инфекцией (СПИД), туберкулезом в поздней стадии, врожденными пороками развития, сердечно-сосудистыми, неврологическими, атрофически-дегенеративными и другими прогрессирующими заболеваниями.

К программе «Доступные лекарства» добавлен морфин (Morphine): гранулы, раствор и таблетки. Обезболивающие для паллиативных больных будут отпускать сразу только по электронному рецепту.

Обновленный реестр включает 411 лекарств, 72 препарата инсулина, 9 комбинированных лекарств, 23 медизделия (тест-полоски).

Ранее мы рассказывали, что изменилось в программе «Доступные лекарства» с 1 июля 2023 года.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить