«Доступные лекарства»: чем пополнили перечень?

Обновлен перечень лекарственных средств и медицинских изделий, стоимость которых возмещает государство. Соответствующий приказ Минздрава вступил в силу 31 августа 2023 года.

Теперь пациенты с диабетом I типа могут бесплатно получать тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови. А паллиативные больные могут получать обезболивающие лекарства – бесплатно или с частичной доплатой.

На время переходного периода тест-полоски будут отпускаться по бумажному, а с октября 2023 года – только по электронному рецепту.

Что касается обезболивающих препаратов, то их будут отпускать пациентам с онкологией в ІІІ-ІV стадий, ВИЧ-инфекцией (СПИД), туберкулезом в поздней стадии, врожденными пороками развития, сердечно-сосудистыми, неврологическими, атрофически-дегенеративными и другими прогрессирующими заболеваниями.

К программе «Доступные лекарства» добавлен морфин (Morphine): гранулы, раствор и таблетки. Обезболивающие для паллиативных больных будут отпускать сразу только по электронному рецепту.

Обновленный реестр включает 411 лекарств, 72 препарата инсулина, 9 комбинированных лекарств, 23 медизделия (тест-полоски).

Ранее мы рассказывали, что изменилось в программе «Доступные лекарства» с 1 июля 2023 года.

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