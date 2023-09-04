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«Доступні ліки»: чим поповнили перелік?

«Доступні ліки»: чим поповнили перелік?

Оновлено перелік лікарських засобів та медвиробів, вартість яких відшкодовує держава. Відповідний наказ МОЗ набрав чинності 31 серпня 2023 року.

Тепер пацієнти з діабетом І типу можуть безкоштовно отримувати тест-смужки для визначення рівня глюкози у крові. А паліативні хворі можуть отримувати знеболювальні ліки – безкоштовно або з частковою доплатою.

На час перехідного періоду тест-смужки відпускатимуться за паперовим, а з жовтня 2023 року – лише за електронним рецептом.

Щодо знеболювальних препаратів, то їх відпускатимуть пацієнтам з онкологією у ІІІ-ІV стадій, ВІЛ-інфекцією (СНІД), туберкульозом у пізній стадії, вродженими вадами розвитку, серцево-судинними, неврологічними, атрофічно-дегенеративними та іншими прогресуючими захворюваннями.

До програми «Доступні ліки» додано морфін (Morphine): гранули, розчин і таблетки. Знеболювальні для паліативних хворих відпускатимуть одразу лише за електронним рецептом.

Оновлений реєстр включає 411 ліків, 72 препарати інсуліну, 9 комбінованих ліків, 23 медвироби (тест-смужки).

Раніше ми розповідали, що змінилося у програмі «Доступні ліки» з 1 липня 2023 року.

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