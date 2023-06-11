Кто может выписать рецепт на «Доступные лекарства»?

Согласно программе «Доступные лекарства», пациенты с наиболее распространенными в Украине заболеваниями могут получать лекарства бесплатно или с небольшой доплатой. Для этого надо иметь электронный рецепт.
Выписать электронный рецепт могут:
- семейный врач или педиатр – при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа; бронхиальной астмы и ХОБЛ (хронического обструктивного заболевания легких);
- эндокринолог – при несахарном или инсулинозависимом диабете;
- невролог – при болезни Паркинсона;
- психиатр – при расстройствах психики и поведения;
- психиатр или невролог – при эпилепсии.
Узкие специалисты могут создать электронный рецепт при первичном обращении. Впоследствии такие рецепты смогут выписывать семейный врач или педиатр.
Если вы переехали в другой регион, е-рецепт можно получить в медучреждении по месту пребывания, которое заключило договор с Национальной службой здоровья. Чтобы найти такое медучреждение, звоните по телефону 16-77.
Читайте также:
- Бесплатная медицина и лекарства в Украине: на что мы имеем право;
- Какие новые лекарства можно получить бесплатно?
- «Доступные лекарства»: будут ли они доступны в следующем году?