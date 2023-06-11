Кто может выписать рецепт на «Доступные лекарства»?

Какая разница между неврологом и невропатологом Современная медицина располагает огромным количеством направлений и специалистов. Одной из наиболее востребованных областей является неврология, которая лечит большое количество заболеваний, связанных с головными болями, позвоночником, тревожностью, расстройством сна и пр. ПОДРОБНЕЕ

Бесплатная медицина и лекарства в Украине: на что мы имеем право Бесплатное медицинское обслуживание гарантируется всем гражданам медицинской реформой. Главное условие – заключить декларацию с семейным врачом. Что нужно знать пациентам об их правах и к кому обращаться в случае их нарушения, рассказал исполняющий обязанности директора Южного межрегионального департамента Национальной службы здоровья Украины Денис Черный. ПОДРОБНЕЕ

Лекарства, которые нельзя смешивать с алкоголем Лекарственные средства несовместимы с алкоголем. Употреблять спиртные напитки во время болезни или курса лечения не рекомендуется в принципе и врачи предупреждают о возможных негативных последствий. Хотя опасные побочные эффекты при употреблении спиртных напитков вызывают не все препараты без исключения. Составили краткий список несовместимых с алкоголем лекарств. ПОДРОБНЕЕ

Сплошная головная боль: как избавиться от мигрени? Про мигрень знали еще в Древнем Египте, но точные причины ее возникновения врачам не удалось установить до сих пор. «Одесская жизнь» поговорила с неврологом Константином Инциным и выяснила, что может спровоцировать такую сильную головную боль и как с ней бороться. ПОДРОБНЕЕ