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Кто может выписать рецепт на «Доступные лекарства»?

Кто может выписать рецепт на «Доступные лекарства»?

Согласно программе «Доступные лекарства», пациенты с наиболее распространенными в Украине заболеваниями могут получать лекарства бесплатно или с небольшой доплатой. Для этого надо иметь электронный рецепт.

Выписать электронный рецепт могут:

  • семейный врач или педиатр – при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа; бронхиальной астмы и ХОБЛ (хронического обструктивного заболевания легких);
  • эндокринолог – при несахарном или инсулинозависимом диабете;
  • невролог – при болезни Паркинсона;
  • психиатр – при расстройствах психики и поведения;
  • психиатр или невролог – при эпилепсии.

Узкие специалисты могут создать электронный рецепт при первичном обращении. Впоследствии такие рецепты смогут выписывать семейный врач или педиатр.

Если вы переехали в другой регион, е-рецепт можно получить в медучреждении по месту пребывания, которое заключило договор с Национальной службой здоровья. Чтобы найти такое медучреждение, звоните по телефону 16-77.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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