Бесплатные лекарства для детей: как получить

Право на бесплатные лекарства имеют дети с онкологическими и редкими заболеваниями.

Как пояснили в Министерстве здравоохранения Украины, это касается:

онкологических заболеваний,

онкогематологических случаев,

редких (орфанных) заболеваний.

Чтобы получить лекарства бесплатно, необходимо с назначением обратиться в вашу больницу, или в любую другую, которая получила их через Медзакупки.

«Для перераспределения пациент или его представитель подает запрос к руководителю больницы, руководитель обращается в структурное подразделение здравоохранения в области. Представитель подразделения связывается со своими коллегами из того региона, где есть лекарства. Если все согласовывают перераспределение – лекарства из одной больницы едут в другую», —

объяснили в Минздраве.

Полный список болезней и состояний доступен по ссылке

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