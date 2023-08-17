Бесплатные лекарства для детей: как получить

Право на бесплатные лекарства имеют дети с онкологическими и редкими заболеваниями.
Как пояснили в Министерстве здравоохранения Украины, это касается:
- онкологических заболеваний,
- онкогематологических случаев,
- редких (орфанных) заболеваний.
Чтобы получить лекарства бесплатно, необходимо с назначением обратиться в вашу больницу, или в любую другую, которая получила их через Медзакупки.
«Для перераспределения пациент или его представитель подает запрос к руководителю больницы, руководитель обращается в структурное подразделение здравоохранения в области. Представитель подразделения связывается со своими коллегами из того региона, где есть лекарства. Если все согласовывают перераспределение – лекарства из одной больницы едут в другую», —
объяснили в Минздраве.
Полный список болезней и состояний доступен по ссылке
Читайте также:
Кто может выписать рецепт на «Доступні ліки»?
В одесских аптеках усилили контроль за ценами на лекарства: какими именно