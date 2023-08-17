Новости Одессы и Одесской области

Бесплатные лекарства для детей: как получить

Бесплатные лекарства для детей: как получить

Право на бесплатные лекарства имеют дети с онкологическими и редкими заболеваниями.

Как пояснили в Министерстве здравоохранения Украины, это касается:

  • онкологических заболеваний,
  • онкогематологических случаев,
  • редких (орфанных) заболеваний.

инфографика о бесплатных лекарствах для детей

Чтобы получить лекарства бесплатно, необходимо с назначением обратиться в вашу больницу, или в любую другую, которая получила их через Медзакупки.

«Для перераспределения пациент или его представитель подает запрос к руководителю больницы, руководитель обращается в структурное подразделение здравоохранения в области. Представитель подразделения связывается со своими коллегами из того региона, где есть лекарства. Если все согласовывают перераспределение – лекарства из одной больницы едут в другую», —
объяснили в Минздраве.

Полный список болезней и состояний доступен по ссылке

Читайте также:

Кто может выписать рецепт на «Доступні ліки»?

В одесских аптеках усилили контроль за ценами на лекарства: какими именно

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить