«Доброго Вечора, Ми з України!»: «Укрпочта» ввела в оборот еще одну патриотическую марку

Сегодня, 28 июля 2022 года, «Укрпочта» ввела в оборот новую марку «Доброго Вечора, Ми з України!» плюс конверты и открытки к ней.
Как сообщил гендиректор предприятия Игорь Смелянский, за дизайн этой марки проголосовали 300 тысяч украинцев и теперь он «супер современный».
«Понятно, что будет наш фирменный мерч (и даже открывалка для бутылок). Ну и лайфхак – как отличить настоящие марку и мерч от ложных? На нашем нет трактора «Беларусь»,
– пишет в Facebook Смелянский.
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Он пообещал, что с сегодняшнего дня новая марка будет доступна почти во всех отделениях страны, «а учитывая изображение трактора, то и в сельских тоже».
Также марки можно будет приобрести онлайн – как в магазинах «Укрпочты», так и на платформах Amazon и EBay.
При этом действуют лимиты:
- 2 листа марок каждого номинала (2+2);
- конверты первого дня – 2;
- конверты – 10;
- открытки – 10.
Как сообщает Телеграм-канал «Новости Одесса» некоторые одесситы уже успели приобрести новую версию почтовой марки.
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Фото Телеграмм-канала «Новости Одесса» и с Facebook-страницы Игоря Смелянского