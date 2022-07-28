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«Доброго Вечора, Ми з України!»: «Укрпочта» ввела в оборот еще одну патриотическую марку

«Доброго Вечора, Ми з України!»: «Укрпочта» ввела в оборот еще одну патриотическую марку

Сегодня, 28 июля 2022 года, «Укрпочта» ввела в оборот новую марку «Доброго Вечора, Ми з України!» плюс конверты и открытки к ней.

Как сообщил гендиректор предприятия Игорь Смелянский, за дизайн этой марки проголосовали 300 тысяч украинцев и теперь он «супер современный».

Новая марка Укрпочты2

«Понятно, что будет наш фирменный мерч (и даже открывалка для бутылок). Ну и лайфхак – как отличить настоящие марку и мерч от ложных? На нашем нет трактора «Беларусь»,

– пишет в Facebook Смелянский.

Новая марка Укрпочты3

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Он пообещал, что с сегодняшнего дня новая марка будет доступна почти во всех отделениях страны, «а учитывая изображение трактора, то и в сельских тоже».

Новая марка Укрпочты4

Также марки можно будет приобрести онлайн – как в магазинах «Укрпочты», так и на платформах Amazon и EBay.

При этом действуют лимиты:

  • 2 листа марок каждого номинала (2+2);
  • конверты первого дня – 2;
  • конверты – 10;
  • открытки – 10.

Как сообщает Телеграм-канал «Новости Одесса» некоторые одесситы уже успели приобрести новую версию почтовой марки.

Новая марка Укрпочты5

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Фото Телеграмм-канала «Новости Одесса» и с Facebook-страницы Игоря Смелянского

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