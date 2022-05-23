«Русский военный корабль всё»: Укрпочта выпускает новую марку (фото)

Сегодня, 23 мая 2022 года, «Укрпочта» запускает в продажу новую марку под названием «Русский военный корабль… Всё!». В отличие от предыдущей ставшей мегапопулярной марки эта марка отличается одной деталью: русский военный корабль уже на дне моря.

Отметим, что старт продаж новой марки выбран не случайно: ведь именно сегодня, 23 мая, ровно 40 дней со дня затопления флагмана российского флота крейсера «Москва».

Как рассказал генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский, торжественная церемония погашения пройдет сегодня по всей стране с утра до 14:00 часов.

С 14:00 марки будут продаваться в 1500 отделениях «Укрпочты» по всей стране до уровня райцентров. Но при этом предусмотрен лимит: любой желающий сможет приобрести не более двух блоков по три марки (стандартный блок включает шесть марок: три марки с кораблем и три – без такового, см. фото).

«Лимит – 2 блока по 3 марки на клиента без исключений. В селах пока нет. Это позже. Только на первую неделю мы даем в отделение 1 миллион марок, то есть столько, сколько всего было марки «Корабль НА». Что будет, если продадим все за день? Дадим еще 1 миллион марок ориентировочно 27 мая. Также объявим заблаговременно. Потом еще миллион и т.п.»,

– поясняет в Facebook Смелянский.

Также он сообщил, что 1,5 миллиона марок + мерч (майки, свитшоты и магниты) будут продаваться на шести интернет-площадках: продажи на четырех украинских площадках стартуют завтра, 24 мая, а на международных – 25-27 мая. Названия площадок и ссылки на них «Укрпочта» обещает сообщить уже сегодня вечером.

Напомним, конкурс на дизайн новой марки «Укрпочта» объявила 1 марта 2022 года. В нем приняли участие около 500 художников. В итоге победителем стал эскиз украинского художника Бориса Гроха.

На марке изображен ракетный крейсер российских оккупационный войск «Москва» и украинский пограничник с острова Змеиный. Наш воин демонстрирует российским оккупантам средний палец. Название марки – это слова пограничника, доступным для нацистов языком указавшего тем, куда им следует направляться. Так он ответил на предложение оккупантов сдаться.

Показательно, что слова нашего защитника оказались пророческими, и это вызвало просто ажиотажный спрос на и без того популярную марку.

Как сообщала «Одесская жизнь», в Одессе марку с русским кораблем раскупили за день.

Фото с Facebook-страниц «Укрпочты» и Игоря Смелянского