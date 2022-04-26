Какой будет новая патриотическая марка «Укрпочты»?

«Укрпочта» анонсирует выпуск в ближайшее время новой почтовой марки «Українська мрія», в память об утраченном после российского вторжения самом большом в мире транспортном самолете «Мрiя» и не только.

Об этом сообщается на Facebook-странице «Укрпочты».

За основу решено было взять рисунок 11-летней Софии Кравчук из Волынской области, который девочка еще до войны нарисовала для участия в конкурсе «Что для меня Украина?»

«Именно такой ребенок видел нашу страну – яркой и цветущей. Такой она и будет! Даже несмотря на то, что оккупантам удалось разрушить самый мощный в мире самолет, проиллюстрированный Софийкой. Ведь мечту у нас не отнять. И об этом будет постоянно напоминать история событий, а уже скоро – и наша почтовая марка»,

– говорится в сообщении.

Напомним, в первые дни войны из-за обстрела российскими войсками аэропорта «Антонов» в Гостомеле Киевской области сгорел самый крупный в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрiя».

Ранее просто ажиотажный спрос у украинцев вызвала новая марка «Укрпочты» «Русский военный корабль, иди на …й».

Фото с Facebook-страницы «Укрпочты»