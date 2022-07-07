Марки нарасхват: в чем причина погони за «русским кораблем»?

Вы тоже которую неделю подряд недоумеваете, отчего вся страна гоняется за «Русским военным кораблем» и сокрушается, что его никак не достать? Тогда этот материал для вас.

Истинный филателист, посвятивший себя маркам, может говорить о них годами. Но так как лишних лет у нас не нашлось, «Одесская жизнь» поступила хитрее – поговорила с человеком, который разбирается в филателистах: это Михаил Сон, доктор биологических наук и коллекционер по совместительству.

Что на самом деле собирают филателисты?

– Филателисты собирают то, что относится к почте. И это в первую очередь марка. Но еще и так называемые цельные вещи – целиком все, что прошло через почту, кроме письма как такового. Это могут быть разные аспекты конверта, марки, штемпеля на марку, почтовых отметок и прочего.

Собирают еще картмаксимумы – то есть художественные композиции, в которых человек подбирает интересную открытку, марку, штемпель и так далее. Все это должно быть либо одинаковым (открытка с маркой), или это должен быть продуманный комплекс. На открытке летящая ракета, а на марке – Москва, условно говоря.

Да, к выпуску интересной или юбилейной марки часто есть и особый штемпель. Например, к «кораблю» такой штемпель сделали. В цельных предметах, прошедших почту, может цениться и дата отправления сама по себе. Если это дата первого дня продажи марки (есть даже особый вид коллекционирования – КПД – конверты первого дня), или дата юбилейная, или необычная (как 01.01.01).

Марки, блоки и листы

Одна и та же марка может иметь десяток разновидностей: зубцовая, беззубцовая, в цвете, ч/б, в полутонах… Помимо одиночных марок, существуют марочные блоки – и в виде двух-трех одинаковых марок, и блоки со всего одной маркой, которая окружена орнаментом или соответствующим фоном.

А еще бывают листы, где марки собраны десятками. По большей части там одинаковые марки или несколько повторяющихся. И так называемые купоны – пространства вокруг марок на листе, на которых тоже есть сложные элементы. В таком виде лист придет в почтовое отделение, и его будут рвать сотрудники почты.

– Здесь начинается своеобразная игра с ценами, – отмечает Михаил. – На почте марку от листа отрывают поштучно или по две. Для коллекционеров их также рвут в разных сочетаниях. Марка с одним неоторванным купончиком уже дороже, чем просто марка. С двумя купончиками – еще более редкая. Сам коллекционер никогда не рвет и не режет ничего!

Еще на почте могут искусственно порезать лист так, чтобы определенных сочетаний марок было очень мало. В общем, тут есть с чем «играться», чтобы подогреть спрос среди коллекционеров.

Цена предмета и коллекции

Типовые марки, пусть даже и пятидесятилетней давности, сегодня стоят на удивление дешево. Михаил раскрывает толстый кляссер (альбом) и демонстрирует подборки советских «птичек» и прочей фауны на марках.

– Вот такой кляссер может стоить сегодня около ста гривен, – поясняет коллекционер и уточняет: – То есть это цена марок в альбоме. Сам кляссер обойдется подороже, сотни три.

Большинство специалистов сходятся на том, что не стоит коллекционировать то, что делается исключительно для коллекционеров. Но марки сейчас перешли почти полностью как раз в эту сферу. Это одна из причин падения цен.

– Цена предмета формируется контекстом коллекции. И если говорить о серьезном коллекционировании, то, как правило, цельные предметы люди собирают с полноценной концепцией: почту военного времени, например, или иностранные отправления советского периода. И эта коллекция уже дает реальный исторический материал. Она может быть не интересна другим коллекционерам, но зато заинтересует музей. Отдельно существуют инвестиционные коллекции, по аналогии с монетами, и это уже вложение средств.

Есть у филателистов и целая международная система выставок и соревнований. И там человек с интересной коллекцией может брать свои гран-при, соревнуясь с единомышленниками. Если, конечно, не всплывет что-нибудь из «черного»…

Откуда естественный ажиотаж?

Но вернемся к нашей знаменитой марке.

– Одна из причин успеха «корабля» в том, что в день официального запуска марки подбили крейсер «Москва». То есть это реально одно из величайших совпадений, что и вызвало первичный ажиотаж на мировом уровне.

Второе – это попадание в коллекционный спрос. Марки собирают по мотивным (тематическим) коллекциям, по странам, по периодам. Человек может собирать по мотивам, например, только корабли. Такие коллекционеры есть во всем мире, они не работают с марками как с историческими артефактами.

Может быть узкая тематика с сосредоточением на реальных вопросах: бракованные марки, выпуски военной почты, марки благотворительные для пострадавших от войн и прочее.

Самое распространенное из серьезных коллекций – сбор так называемой хронологии. То есть собирают Польшу времен Третьей республики, или независимую Украину.

А ценность марки зависит от спроса. И вот наша марка попала и под спрос тематический (корабли), и под спрос хронологический, и под обычный спрос местных украинских коллекционеров. Так что неожиданное повышение спроса логично.

«Черные списки» и «дюны»

А теперь о вещах, которые включены у серьезных коллекционеров в строгие «черные списки». Туда, как правило, попадают марки, которые «разгоняли» искусственно, выпускали исключительно для коллекционеров, до почты эти марки не доезжали.

Инвестиционную коллекцию, например, ни один серьезный специалист даже оценивать не возьмется, если там есть «черносписочные» марки.

– Пока Саудовская Аравия еще не подобрала под себя земли всех окрестных князьков, там тоже были свои почты и марки. Ну какие там могли быть марки, если это исламская страна, где вообще запрещено изображение всего? Но приезжал к султану хитрый дилер, договаривался, и от лица этой страны начинал печатать ее марки. Там мог быть изображен и пасхальный кролик, и голая женщина, что угодно. И любой мальчишка-коллекционер мог за копейки собрать коллекцию экзотических восточных марок. Но оно повалило в таком количестве, что в определенный момент угодило в «черные списки» филателии, а сами эти марки теперь зовутся «дюны».

Сейчас многие бедные страны тоже так делают. И пока они не «зарываются», то есть раз в пару лет выпускают что-нибудь с мелкими нарушениями, Международная почтовая ассоциация закрывает на это глаза.

…И ажиотаж искусственный

Казалось бы, и марка интересная, и к Украине справедливо приковано внимание мира, плюс историческое совпадение с подбитием корабля… В чем подвох? А он есть.

– Самые дорогие лоты в этой истории – конверты первого дня с подписью того самого украинского военного, который и произнес историческую фразу про «иди на…». Заранее отложили некоторое количество для дорогих аукционов, и он их подписал. Этот спецаукцион должен был начаться через три-четыре дня после старта продаж марки. Но реально эти конверты с подписями пошли в продажу через частных дилеров в первый же день. Вот момент нечестной игры.

Эти лоты за тысячи долларов подогрели ажиотаж, и люди, которые никогда не интересовались этим и не разобрались, за что там платят так много, массово бросились покупать.

К тому же марку не стали распределять полноценно между почтовыми отделениями. Продавали только в нескольких крупных городах на главпочтамтах, до райцентров «корабль» не дошел. Это позволило крупным дилерам в первый же день выкупить большие объемы.

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Массовое возмущение филателистов вызвал и режим работы интернет-магазина Укрпочты.

– Постоянным покупателям отменили заказы и перенаправили их в новый магазин, на новом сайте. Это повторялось несколько раз подряд. Может быть, сайты действительно были сделаны плохо и обваливались от наплыва желающих, но многие коллекционеры заподозрили в этом махинации. За время обвала сайта за три минуты как-то умудрялись распродать 50 тысяч марок. А потом марки всплывают на аукционах – уже по совершенно другим ценам…

То есть, по мнению филателистов, «Укрпочта» уже балансирует на грани жульничества. Но пока деньги идут на ВСУ, может быть, стоит рискнуть и репутацией?