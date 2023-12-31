Новости Одессы и Одесской области

До слез: где зажгла огни новая главная елка Одессы (фотофакт)

До слез: где зажгла огни новая главная елка Одессы (фотофакт)

Никаким российским агрессорам не сломить одесситов и их волю к жизни. И новогодний праздник в городе будет не смотря на их обстрелы. Так, в Одессе зажгли праздничные гирлянды на новой главной елке города — той что стоит во дворе поврежденной вражеским обстрелом высотки.

Об этом примере мужества жителей Одессы и крепости их духа рассказали в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

Спасатели опубликовали на своей странице в facebook трогательный снимок, на котором видно, что жители пострадавшего от ракетного обстрела 29 декабря жилого многоквартирного дома включили гирлянду на елке, которая стоит  в самом центре двора изуродованного российскими захватчиками дома

“Такую жажду жизни и победы света над тьмой имеют только наши люди, только украинцы! Свет победит! Жизнь победит!», — отметили спасатели.

Новогодняя елка во дворе разрушенного дома

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что 29 декабря 2023 года россия нанесса массированный ракетный удар по всей территории Украины. Не обошла беда стороной и Одессу. Вражеская ракета попала в жилой комплекс в Одессе. Были разрушены квартиры с 2 до 5 этажа, там начался пожар. 

Всего в результате обстрела погибли 5 одесситов, более 30 получили ранения, среди них двое детей.

Кроме Одессы взрывы в тот день прозвучали в Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Сумской и Черкасской областях.

Сейчас известно о 30 погибших и более 160 раненых в результате российской ракетной атаки россии утром 29 декабря по Украине.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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