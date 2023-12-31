До сліз: де запалила вогні нова головна ялинка Одеси (фотофакт)

Про цей приклад мужності мешканців Одеси та того, наскільки незламним є їхній дух, розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.

Рятувальники опублікували на своїй сторінці у facebook зворушливий знімок, на якому видно, що мешканці постраждалого від ракетного обстрілу 29 грудня житлового багатоквартирного будинку включили гірлянду на ялинці, яка стоїть у самому центрі двору знівеченого російськими загарбниками будинку.

“Таку жагу до життя і перемоги світла над темрявою мають тільки наші люди, лише українці! Світло переможе! Життя переможе!”, – зазначили рятувальники.

Раніше “Одеське Життя” повідомляло, що 29 грудня 2023 року росія нанесла масований ракетний удар по всій території України. Не оминула біда і Одесу. Ворожа ракета влучила у житловий комплекс в Одесі. Було зруйновано квартири з 2 до 5 поверху, там почалася пожежа.

Усього в результаті обстрілу загинули 5 одеситів, понад 30 отримали поранення, серед них двоє дітей.

Крім Одеси вибухи того дня пролунали у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Сумській та Черкаській областях.

Зараз відомо про 30 загиблих і понад 160 поранених внаслідок російської ракетної атаки Росії вранці 29 грудня по Україні.

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