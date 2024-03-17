До Одеси не дістався британський міністр оборони

Як пише британський тижневик The Sunday Times, Шаппс був змушений відмовитися від поїздки до Одеси через ракетну загрозу з боку росії. Видання зазначає, що міністр перервав візит після попередження британської розвідки про те, що росіяни дізналися про його плани поїздки.

Крім того, стало відомо, що під час зворотного рейсу росія глушила супутниковий сигнал літака Шапса, коли той летів поблизу російського анклаву Калінінград.

Грант Шаппс відвідав Київ 7 березня, щоб оголосити про новий пакет допомоги Україні, а саме – виділення 325 млн фунтів стерлінгів (416 млн доларів) на закупівлю понад 10 тис. дронів для ЗСУ.

За день до його візиту росіяни вдарили балістичною ракетою по Одеському порту, коли там були делегації України з президентом Володимиром Зеленським і Греції з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом.

Того дня загинули дев’ять українських моряків. Політики та їхнє оточення не постраждали.

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