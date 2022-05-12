Для одесских волонтеров сыграл духовой оркестр (видео)

В среду, 11 мая 2022 года, для волонтеров одесского Гуманитарного волонтерского центра сыграл камерный оркестр.
Об этом сообщает на своей Facebook-странице Одесский муниципальный театр духовой музыки им. Салика.
Камерный оркестр исполнил под открытым небом акустическую версию Гимна Украины, подняв таким образом моральный дух волонтеров.
Одесский Муниципальны Театр – это творческая организация, включающая в себе художественные коллективы различных жанров.
О волонтерском гуманитарном центра в Одессе «Одесская жизнь» рассказывала здесь.
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