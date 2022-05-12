Для одесских волонтеров сыграл духовой оркестр (видео)

Анекдот дня: чем озадачены оккупанты? Доброе утро, мы из Одессы! И не страшны нам ни горе, ни беда, ни вражеские «прилеты» (хотя вот их бы лучше бы не было). Но верим в ВСУ и в нашу скорую Победу. А для заряда позитива «Одесская жизнь» подготовила очередной актаульный анекдот.

Итак, что же озадачило в Украине рашистских оккупантов? ПОДРОБНЕЕ

Одесситы хотят отблагодарить европейцев пряниками В Одессе родился проект, идея которого – отблагодарить наших соседей-европейцев за ту помощь, которую они нам оказали в первые дни войны и продолжают оказывать до сих пор. ПОДРОБНЕЕ