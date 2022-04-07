Одесса на военном положении, день 43-й: бесплатный обед, одежда, слезы

43-й день войны… Мы в Волонтерском гуманитарном центре Центрального района. Здесь оказывают помощь беженцам, помогают малоимущим одесситам. Людей очень много.

Красный крест, таблички с необходимой информацией, даже биотуалет… За всем этим наблюдает памятник Бабелю. У писателя – блокнот в руке. Словно фиксирует все происходящее…

Кто-то ест только что подвезенный горячий суп, кто-то выбирает необходимую одежду… Большинство людей стоят в очереди – кто на учет, кто получить ответы на вопросы, которых очень много.

В сторонке тихо плачет пожилая женщина. Сразу понимаю: лучше не подходить, вопросов не задавать, не пытаться успокоить. Словно услышав мои мысли, одна из волонтеров центра говорит мне:

– Когда плачут, то это даже хорошо. Пусть выплачется. Ей легче станет.

Люди в очереди очень нервно реагируют на фотоаппарат и попытку задать какие-то вопросы. Волонтеры рассказывают, что уже привыкли к «сплошным нервам», говорят, что гораздо хуже, когда начинается «зашквал эмоций».

Здесь беженцы и малоимущие одесситы. А еще те одесситы, которые пришли за помощью для тех малоимущих и стариков, что живут рядом с ними – например, пожилая соседка осталась одна, или старик во дворе одинокий живет, сам за помощью не в силах обратиться.

– Каких только историй мы здесь не услышали, сколько боли и страданий!.. Некоторые даже в таком состоянии, что сразу понимаешь: без помощи психолога не обойтись.

Молодой парень стоит с крохой на руках. Кроха – его дочка, она «позировать» не хочет, хнычет. Позже к ним присоединяется мама девочки. Это Егор и Татьяна Репины и их дочка. Они из Донецкой области. Попали в Одессу вчера.

– У нас там боевые действия – выстрели, «прилеты». Такой кошмар… Выехали поездом, бесплатно… Спасибо одесситам: сразу дали необходимые вещи, детское питание, жилье предоставили, нас с женой накормили.

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Инна с ребенком – из Харькова. История – примерно та же, разве что она в Одессе уже не первый день. Женщина просит ее не снимать. Впрочем, и многие другие настоятельно просят их не снимать.

Волонтер Марина улыбается:

– Надо же, люди мне цветы только что преподнесли. Благодарят за помощь.

Марина не успевает особо порадоваться апрельским тюльпанам – ее уже зовут решить очередной вопрос.

Господи, сколько же здесь вопросов, которые надо решать и решать – каждый день, час, каждую минуту!..

А людей все больше… Им нужна помощь – самая разная, порой такая, которую и не предусмотришь заранее. Впрочем, Волонтерский гуманитарный центр Центрального района работает уже не первый день, наработок много. Одна из них – умение принимать необходимые решения здесь же, «по ходу» и желательно оптимально.

Такая она, еще одна страница войны…

Фото Марии Котовой