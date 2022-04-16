В Одессе выпекают паляницы с гербом Украины и патриотическими надписями

Паляницы с гербом Украины и патриотическими надписями выпекают волонтеры одной из одесских пекарен. Они пекут 30-40 килограммов хлеба в день и передают его военным, терробороне и переселенцам.

С пекарями пообщались наши коллеги из «Суспілне. Одеса».

Свой день пекари-волонтеры начинают с восьми утра. Первоначально готовят тесто, замешивают и нарезают кусками в один килограмм. В общей сложности партия состоит из 10 штук. Затем они придают хлебу форму.

«Мы сейчас будем делать насечки на хлебе. С практической точки зрения это необходимо, чтобы газы, которые будут появляться в процессе выпечки, находили себе выход именно в том месте, где нам нужно и не рвали хлеб. А к тому же это несет эстетическое значение. Мы даем этому хлебу немного большей патриотичности», – сказал пекарь Алексей Бабенко.

Затем хлеб отправляют в печь. Для его полного приготовления необходимо 35 минут.

Почему выпекают именно паляницу? Алексей Бабенко поясняет, что этот вид хлеба — это код-пароль нашего такого национального становления.

Готовый хлеб отправляют представителям территориальной обороны, военным, а также нуждающимся людям. Чтобы обеспечить всех, волонтеры приходят в пекарню каждый день и идут домой незадолго до комендантского часа.

«Когда я выложил первую сторис с тем, как замешиваю хлеб, делаю его и так далее, мне огромное количество девушек написали: «Вау, насколько это хорошо выглядит». Я такого внимания не получал даже когда играл на барабанах, если честно, поэтому заниматься хлебом – это круто», – уверен волонтер Вячеслав Тилик.

Фото: «Суспілне. Одеса».