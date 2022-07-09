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Для одесситов снова сыграет духовой оркестр – когда и где?

Для одесситов снова сыграет духовой оркестр – когда и где?

Завтра, в воскресенье, 10 июля 2022 года, в Одессе запланирован очередной концерт с участием духового оркестра в рамках музыкального марафона «Просто неба».
Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеса. Офiцiйно».

По информации мэрии, концерт духового оркестра Одесского муниципального театра им. А. Салика и музыкальной волонтерской инициативы «Творческая сила» состоится в Летнем театре одесского Городского сада. Начало – в 19:00 часов. Вход свободный.

В программе мероприятия – известны украинские хиты, а также зажигательные танцы от ансамбля танца «Сузір’я» Одесского городского центра хореографического искусства.

Напомним, ранее концерт в рамках проекта «Просто Неба» должен был состояться в Горсаду 26 июня, но из-за погодных условий мероприятие решили перенести.

А 25 июня перед одесситами в Горсаду выступил оркестр Военно-морских сил ВСУ. Зрители могли услышать украинскую народную музыку, инструментальные мировые хиты и вместе с музыкантами исполнили государственный гимн Украины.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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