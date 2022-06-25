Сегодня в Горсаду играли военные моряки, а завтра пройдет концерт “Просто Неба”

Волшебство по-одесски: три события – ради одной Победы Концерт по-одесски во времена, когда идет война… Плюс выставка карикатур на злобу дня, плюс драгоценные экспонаты из личной коллекции. При этом слушать золотые голоса и любоваться сразу двумя выставками можно совершенно бесплатно. А по возможности – внести свой посильный вклад в общую «кассу». Все деньги пойдут не просто во благо, они собираются в помощь нашей одесской Теоробороне. ПОДРОБНЕЕ

Все будет театр: в Одесском Оперном снова звучат овации (фото, видео) 17 июня возобновил работу для зрителей Одесский оперный театр. И хотя он «не молчал» все это время – выездные бригады артистов давали концерты в госпитале, Всемирном клубе одесситов, Кирхе и просто под открытым небом, шли репетиции и запись спектаклей, зрители с нетерпением ждали встречи. ПОДРОБНЕЕ