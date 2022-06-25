Сегодня в Горсаду играли военные моряки, а завтра пройдет концерт “Просто Неба”

Оркестр Военно-морских сил ВСУ выступил 25 июня 2022 года перед одесситами в Городском саду. А 26 июня слушателей порадует камерный оркестр Одесского муниципального театра.
Зрители могли услышать украинскую народную музыку, инструментальные мировые хиты и вместе с музыкантами исполнили государственный гимн Украины.
Завтра же, 26 июня 2022 года в Горсаду состоится очередной концерт проекта “Просто неба”.
В 17:00 в ротонде Городского сада для одесситов выступит объединенный камерный оркестр Одесского муниципального театра и музыкальной волонтерской инициативы «Творческая сила».
На концерте прозвучат произведения мирового и украинского музыкального искусства.