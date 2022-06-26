Воскресный концерт камерного оркестра в Горсаду Одессы переносится – почему?

Сегодня, в воскресенье, 26 июня 2022 года, в Одесском Горсаду должен был состояться концерт в рамках проекта «Просто Неба». Но, как стало известно, из-за погодных условий мероприятие решено перенести.

Об этом сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса. Офiцiйно».

«Внимание! В связи с погодными условиями, концерт камерного оркестра Одесского муниципального театра им. А. Салика и музыкальной волонтерской инициативы «Творческая сила» в Городском саду переносится»,

– отмечается в сообщении.

Когда именно состоится обещанный концерт, на данный момент не сообщается – подробности обещают сообщить дополнительно.

«Одесская жизнь» следит за новостями и по мере поступления каких-либо подробностей, оповестит об этом своих читателей.

Как сообщалось ранее, в субботу, 25 июня, перед одесситами в Горсаду выступил оркестр Военно-морских сил ВСУ. Зрители могли услышать украинскую народную музыку, инструментальные мировые хиты и вместе с музыкантами исполнили государственный гимн Украины.