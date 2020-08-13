Дюк с белорусским флагом и строительство Дворца спорта: коротко о вчерашних одесских новостях

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- В Одессе будут строить новый Дворец спорта. Многофункциональный спортивный комплекс появится на улице Центральный аэропорт.
- Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что правительство организует распродажу тюрем. И одной из первых под этот проект попадает колония №51 на Люстдорфской дороге. Ее будут продавать на аукционе под застройку.
- Укрпочта выставила на продажу недвижимость в центре Одессы.
- Служба автомобильных дорог Одесской области презентовала концепцию строительства новой дороги на поселке Котовского.
- У одесских спасателей нет лестниц для тушения пожаров на верхних этажах небоскребов. Пожарные до сих пор не обеспечены необходимыми техникой и оборудованием.
- В Одессе в поддержку протестов в Белоруссии, на памятник Дюку надели бело-красный флаг.