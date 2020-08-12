У одесских спасателей нет лестниц для тушения пожаров на верхних этажах небоскребов

В Одессе пожарные до сих пор не обеспечены необходимыми техникой и оборудованием.

Такие данные предоставило управление ГСЧС в Одесской области интернет-изданию «Монитор».

Одно из самых необходимых оборудований для сохранения жизней на пожаре – спасательная подушка – сегодня единственная на всю Одессу. Одесситы помнят, как во время трагедии в здании колледжа на Троицкой, 25 люди прыгали из окон, чтобы выжить, и ломали себе конечности. На тот момент у пожарников не было ни одного пневматического «куба жизни». В противном случае многих жертв удалось бы избежать.

Пожарная лестница длиной до 45 метров – сегодня единственная в распоряжении спасателей – максимум сможет достать до 15 этажа. Имеются у пожарных и два автоподъемника высотой до 55 метров (18 этажей). А что делать людям, которые живут в квартирах, расположенных выше? Стоит вспомнить, сколько в Одессе насчитывается высоток, сколько их на данный момент строится. Пока что самым высоким жилым домом является «Арк-Палас» на площади 10 апреля – 25 этажей. Также возводится 27-этажный небоскреб на ул. Жаботинского, а на пальму первенства претендует ЖК «Олимпийский» в 30 этажей, который возвышается за Дворцом Спорта.

Вопрос о наличии автовышек, которые смогли бы добраться до последнего этажа современной высотки активно начал обсуждаться после масштабного пожара в Аркадии в 2015 году.

Тогда пламя охватило 22-этажный новострой и быстро распространилось по верхним ярусам здания. Главная сложность тушения заключалась в том, что у спасателей не оказалось техники, которая могла бы добраться до верхних этажей.

В январе 2019 года во время комиссии горсовета по вопросам ЖКХ чиновники и спасатели обсуждали эту тему. Пожарные отмечали, что в городе большая недостача автоподъемников, и нет 90-метровых лестниц, которые могут помочь им в борьбе с огнем на последних этажах высоток. Автомобиль с подъемником длиной 90 метров стоит 2,5 млн. €, и для спасателей это неподъемная сумма. Хотя по нормам в каждом районе должно быть по одной такой машине.

Но вопрос так и не сдвинулся с мертвой точки. Деньги из местного бюджета на правоохранителей выделяются, а вот на пожарных, по-прежнему, нет. Неужели 200 тыс. грн. – непосильная сумма для бюджета Одессы? Учитывая, что пожары в городе происходят с пугающей регулярностью.