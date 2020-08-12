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Одесскую колонию на Люстдорфской дороге продадут на аукционе – подробности 

Одесскую колонию на Люстдорфской дороге продадут на аукционе – подробности 

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что правительство организует распродажу тюрем. И одной из первых под этот проект попадает колония №51 на Люстдорфской дороге. Ее будут продавать на аукционе под застройку.

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По словам главы Минюста, на территории учреждения находятся десятки сооружений, а площадь земельного участка — почти шесть гектаров. Он отметил преимущества данного места — четыре километра до центра Одессы и три с половиной — до моря. Правда, через дорогу от потенциального места застройки находятся одесское СИЗО и знаменитый «Тюремный замок», а через другую дорогу — Второе Христианское кладбище.

— Мы выставим на продажу этот объект, вырученные средства направим на строительство новых тюрем, а другую часть — направим в бюджет, — пояснил Денис Малюська.

Ранее он анонсировал и продажу одесского СИЗО.

Кстати, В мае прошлого года заключенные колонии №51, недовольные условиями содержания, подняли бунт: напали на сотрудников пенитенциарного учреждения, подожгли служебный автомобиль и административное здание колонии. После этого Минюст решил вовсе расформировать Южную исправительную колонию общего режима №51. На сегодняшний день она не действует, а здания — законсервированы.

Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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