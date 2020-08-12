В Одесі пам’ятник Дюку де Рішельє одягнули у прапор Білорусі (фото)

Така акція була ідеєю активістів Автомайдану Одеського осередку.

– Брати-білоруси, Одеса з вами! Борітеся – поборете, – зазначили активісти у дописі до фото.

Дюк Дюк Дюк

Нагадаємо, сьогодні о 19:00 біля пам’ятника Дюку відбудеться акція у підтримку мирних протестів у Білорусі.

Зазначимо, що 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента. За даними екзит-полу, за чинного главу держави Олександра Лукашенка проголосували 79,7% виборців. Однак уже надвечір білоруси вийшли на мирну акцію протесту з вимогою провести ще одні вибори без участі у них Лукашенка.

Цього дня в країні спостерігалися проблеми з інтернетом – не відкривалися сайти агентства БЕЛТА, портал TUT.by, не працювали онлайн-трансляції телеканалів.

У країні періодично стаються сутички мирних громадян з силовиками. Загинув один протестувальник.

Фото: ВО “Автомайдан” Одеський осередок