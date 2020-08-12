В Одессе будут строить новую дорогу в объезд поселка Котовского

Дорога пойдет в объезд поселка Котовского и позволит разгрузить его от грузовиков, направляющихся в порт со стороны Николаева. Об этом сообщил депутат Лиманского райсовета Дмитрий Ковбасюк.

— На сегодняшний день есть несколько вариантов прохождения трассы, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки — вместе выбираем самый лучший, — рассказал Ковбасюк.

Первый вариант предусматривает строительство дороги от села Светлое с заходом в город со стороны Куяльницкого лимана. В других вариантах дорога начинается в районе села Красноселки.

Ранее сообщалось, что в Одесский порт построят новую дорогу.