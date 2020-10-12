Дистанционка в вузах: будут ли студентов выселять из общежитий

Студентов не будут принудительно выселять из общежитий во время перехода вузов на дистанционное обучение из=за коронавируса. Однако студентам будут рекомендовать выселиться.

Об этом в Telegram написал глава МОН Сергей Шкарлет.

По его словам, в общежитиях невозможно соблюдать карантинную дистанцию.

“Уверяю, что никто не будет принудительно выселять вас из общежитий. В официальном документе МОН лишь рекомендация по отъезду из общежитий домой с обязательством администраций вузов по сохранению места проживания студента в общежитии и с обязательным пересчетом уплаченных за общежитие средств (в случае выезда из общежития с 15.10.20 до 15.11.20)”, – написал Шкарлет.

Ранее сообщалось, что вузы могут перевести на дистанционное обучение, а школы отправить на досрочные осенние каникулы.

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