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Коронавирус: одесские вузы могут отправить на дистанционку, школы – на каникулы

Коронавирус: одесские вузы могут отправить на дистанционку, школы – на каникулы

Вузы в Украине переведут на дистанционное обучение из-за коронавируса. Соответствующе решение принято на совещании у президента Украины Владимира Зеленского. 

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Об этом в Фейсбук сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

“Временно переводим вузы на дистанционное обучение. Это решение полностью поддерживает руководство учебных заведений. К сожалению, уже имеем несколько вспышек заражения сотрудников и студентов, и даже смертельные случаи”, – отметил Радуцкий. Он при этом не уточнил, с какого именно дня вузы могут отправить на дистанционное обучение.

Он также отметил, что осенние каникулы, в школах лучше начать пораньше.

“Дату начала каникул определяет местная власть, но оптимально, если каникулы стартуют уже на следующей неделе, до 15 октября”, – написал Радуцкий.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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