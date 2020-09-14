Жилье для студентов: сколько стоит и что выбирают учащиеся одесских вузов (фото)

До середины сентября одесские студенты заселяются в общежития. Однако в этом году из-за коронавируса они вынуждены жить по новым правилам. «Одесская жизнь» узнавала, во сколько может обойтись проживание студенту на съемной квартире, в квартире с хозяйкой, коммуналке и хостеле, а также какие условия им предлагают.

По новым правилам

В этом году в Одессу приедут более 14 тысяч студентов из разных уголков Украины. Из-за пандемии перед заселением в общежития они в обязательном порядке должны пройти медицинский осмотр в студенческой поликлинике и сделать тест на коронавирус. При этом справка от врача о том, что студент здоров, действительна всего два дня, а тест на коронавирус — не больше 24 часов. Расходы на себя обещала взять мэрия. А вот иностранные граждане должны будут предоставить готовые тесты и справки или сделать это в Одессе, но платно.

По рекомендациям Минздрава, для общежитий предусмотрены строгие карантинные правила. Возле входа в здание должны быть антисептики и инструкции:

соблюдать дистанцию не менее полутора метров;

не выходить из комнаты без масок или респираторов;

у работников и жильцов ежедневно измерять температуру

размещать в комнатах не больше двух человек (зависит от площади помещения).

Если у студента температура выше 37,2 градуса, его изолируют до приезда медицинского работника. В некоторых общежитиях Одессы уже есть специальные изоляторы, где могут находится больные. К ним, кроме медиков, запрещается кого-либо допускать. Также в общежитии запрещены любые посещения, кроме родителей.

Сколько стоить жилье для студентов в Одессе?

Самое доступное жилье — конечно, студенческие общежития. Цена проживания — от 2000 до 5000 гривен за семестр — это 5 месяцев. А вот условия в общежитиях могут быть разными. К примеру, одна кухня на весь этаж, общий санузел для девушек и парней, тараканы и отсутствие ремонта. Из удобств: кровать, стол кухонный или письменный, одна-две полки в общем шкафу, тумба и холодильник. Есть общежития с кухней и туалетом в каждой комнате и даже с евроремонтом. Однако за такую комнату придется побороться.

Еще один доступный вид жилья — комната в коммуне. В ней условия проживания похожи на студенческое общежитие. Сегодня за комнату в коммуне просят от 2500 до 5000 гривен в месяц. Обычно в стоимость входит наличие дивана, шкафа, комода, стола, холодильника, отдельного места на кухне, бойлера и доступа к интернету.

Более комфортные условия можно получить, если снять комнату с хозяйкой. В среднем меблированная комната обходится в 2000-3500 гривен в месяц, без расходов на воду, электроэнергию и отопление. В пользование жильца также включена кухня и ванная.

Самым лучшим вариантом для проживания будет съемная однокомнатная квартира. Здесь, конечно, настоящий рай для студентов — собственные кухня, ванная и туалет, тихая комната для учебы. За такие комфортабельные условия придется заплатить от 5000 до 7500 гривен в месяц. К квартире прилагается стиральная машинка, холодильник, микроволновка, посуда, утюг, кондиционер, мебель, бойлер и доступ к интернету.

Сегодня среди студентов стал популярен еще один вид жилья — хостел. За съем койки за неделю здесь попросят от 500 гривен, за месяц — от 2000 до 2900 гривен. За эти деньги, кроме спального места, студент получает подключение к интернету, кухонные принадлежности, постельное белье, стиральную машину, электрочайник, микроволновку, душевую, шкаф под ключ. От жильца требуются тапочки и свое полотенце. В одной комнате могут находиться от двух до шести человек.

Что выбирают студенты?

Дмитрий, студент политеха, снимает квартиру:

— Четыре года я прожил в одном из общежитий политеха. За полгода платил 2400 гривен. За эти деньги жилось вполне неплохо. Из минусов: очень жарко летом, а зимой — холодно, много тараканов, нерабочая плита, стиральная машина только на одном этаже, и та платная. Да и ремонт не делался лет тридцать. Но зато в моем общежитии была блочная система: душ с туалетом на две комнаты, а не на этаже. Сейчас я съехал на квартиру. И безумно рад этому, потому что в условиях пандемии — это то, что необходимо. А еще здесь я сам себе хозяин. И тараканов нет, и горячая вода постоянно, и гостей звать можно, и кровать нормальная. Правда, приходится платить 7500 гривен в месяц.

Юлия, студентка политеха, живет в общежитии:

— За один семестр я плачу 2400 гривен. Условия в общежитии оставляют желать лучшего. Старая проводка, трубы и тараканы не дают покоя. В остальном меня все устраивает. Сейчас со мной в комнате живут еще две девочки. В разгар пандемии было страшно находиться в общежитии. Многие ребята уехали домой. Но, как бы там ни было, мы пытаемся все вместе следить за чистотой в комнатах и на общей территории. Правда, перед учебой нас всех попросили сделать флюорографию, осмотр у дерматолога и сделать тест на ковид. Так сказать, добровольно-принудительно.

Общежития политеха

Ирина, студентка университета Мечникова, живет в общежитии:

— Я проживаю в общежитии университета Мечникова старого блока. Стоимость за 10 месяцев — 5200 гривен. Условия как для старого общежития нормальные, хочется лучше, но жить можно. Без тараканов никуда. Мало холодной воды. Не все уборщицы поддерживают чистоту в своем блоке. Конечно же, с появлением коронавируса изначально было жутко и страшно. Но мы привыкли. Как говорится — не жил в общаге, жизнь не понял. Сейчас при входе в общежитие проверяют на наличие защитных средств. А тех, у кого симптомы ОРВИ сразу отправляют в изолятор.

Общежития университета им. Мечникова