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Новости Одессы и Одесской области

Директор Одесского худмузея показал украинскую Старозаветную Троицу из музейных фондов

Директор Одесского худмузея показал украинскую Старозаветную Троицу из музейных фондов

Фото украинской иконы ХІХ века из фондов ОХМ Александр Ройтбурд выставил у себя на странице в ФБ сегодня, в праздник Троицы.

Представленное изображение директор музея подписал «Старозавітна трійця зі святими Параскевою та Ольгою. Українська народна ікона ХІХ ст.».

В комментариях пользователи отметили, что этот интересный холст «надо бы промыть, укрепить, натянуть на подрамник».

На что Александр Ройтбурд ответил, что «полмузея надо промыть, укрепить и натянуть на подрамник».

Напомним, что на днях в Одесском художественном открыли обновленный Серебряковский зал, который вскоре может стать Залом Кандинского.

Ранее «Одесская жизнь» выясняла, что изменилось за год в ОХМ.

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