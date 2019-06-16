Директор Одесского худмузея показал украинскую Старозаветную Троицу из музейных фондов

Фото украинской иконы ХІХ века из фондов ОХМ Александр Ройтбурд выставил у себя на странице в ФБ сегодня, в праздник Троицы.

Представленное изображение директор музея подписал «Старозавітна трійця зі святими Параскевою та Ольгою. Українська народна ікона ХІХ ст.».

В комментариях пользователи отметили, что этот интересный холст «надо бы промыть, укрепить, натянуть на подрамник».

На что Александр Ройтбурд ответил, что «полмузея надо промыть, укрепить и натянуть на подрамник».

Напомним, что на днях в Одесском художественном открыли обновленный Серебряковский зал, который вскоре может стать Залом Кандинского.

Ранее «Одесская жизнь» выясняла, что изменилось за год в ОХМ.