Директор Одесского худмузея показал украинскую Старозаветную Троицу из музейных фондов

Фото украинской иконы ХІХ века из фондов ОХМ Александр Ройтбурд выставил у себя на странице в ФБ сегодня, в праздник Троицы.
Представленное изображение директор музея подписал «Старозавітна трійця зі святими Параскевою та Ольгою. Українська народна ікона ХІХ ст.».
В комментариях пользователи отметили, что этот интересный холст «надо бы промыть, укрепить, натянуть на подрамник».
На что Александр Ройтбурд ответил, что «полмузея надо промыть, укрепить и натянуть на подрамник».
Напомним, что на днях в Одесском художественном открыли обновленный Серебряковский зал, который вскоре может стать Залом Кандинского.
Ранее «Одесская жизнь» выясняла, что изменилось за год в ОХМ.
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