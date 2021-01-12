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Локдаун по-одесски: как на Привозе и рядом купить «не еду» (фото)

Локдаун по-одесски: как на Привозе и рядом купить «не еду» (фото)

Что ни говори, а локдаун внес в нашу жизнь большое разнообразие. Пока соцсети взрываются темой «почему я не могу в супермаркете купить носки, батарейки и презервативы?!» и «где теперь покупать не еду?!», в некоторых местах города в наличии это все и еще немного. Что на нашем любимом Привозе и рядом с ним?

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Реконструируемый Новощепной ряд – это не только историческое место, которое преображают, но еще и два строительных рынка. Ситуация довольно интересная. Один рынок благополучно работает. Работает и Строительный квартал – серия магазинчиков вдоль Новощепного ряда, а вот рядом со вторым рынком толпятся люди. Он закрыт. Но он и открыт.

Локдаун на Привозе, в Новощепном ряду

Строительный рынок в Новощепном ряду

Локдаун на Привозе, стройрынок

Локдаун на Привозе, у строительного рынка №2

У строительного рынка №2 в Новощепном ряду

Вы подходите, дожидаетесь своей очереди, говорите, что вас интересует, и вам это выносят. Причем речь идет не только о стройматериалах, но и прочей «не еде».

– Почему так? Там открыто, а у вас на вынос?

– Вы, женщина, как будто нездешняя. Что, не знаете, как у нас вопросы решаются? – услышала я в ответ.

На Преображенской напротив Привоза трудятся лотки с одеждой, спортивными штуковинами. Нужны носки? Вам сюда.

Локдаун на Привозе, на Преображенской

На Преображенской напротив Привоза

На улице Привозной, которая тянется вдоль Привоза, ситуация сложнее. Здесь и в самом деле многие контейнеры закрыты. Но есть и те, что открыты (я опять-таки имею виду промышленные товары, бытовую химию и так далее). Есть такие, куда нужно постучаться – и вам откроют.

То же самое – и на самом Привозе. Единообразия никакого. Эконом-магазины («Все по…»), а их целый ряд, работают совершенно по-разному. Где-то открыто, где-то закрыто, где-то вроде совсем закрыто, но покупатели заходят.

Лотки с одеждой, обувью и всем тому подобным по всему Привозу закрылись. Но это большей частью. Главное, присмотреться: обязательно отыщутся работающие.

Такая же картина в рядах, где появились новые контейнеры. Эти ряды в основном торгуют промышленными товарами. Потому и закрыты. Но, снова-таки, некоторые продолжают торговать.

И еще: лотки, которые красуются оградительными лентами, не должны вас пугать. Это вообще «картина маслом»: огражденный лентами лоток со всякой всячиной, за которым стоит продавец. И он продаст вам все, что душа пожелает, было бы в наличии…

Локдаун на Привозе, строительный рынок
Локдаун на Привозе, машины
Локдаун на Привозе, эконом открыт
Локдаун на Привозе, ленты
Локдаун на Привозе, эконом закрыт
Локдаун на Привозе, все по...
Локдаун на Привозе, под аркой
Локдаун на Привозе, закрытые ряды
Локдаун на Привозе, торговля
Локдаун на Привозе, возле крытого рынка
Локдаун на Привозе, одежду не продают
Локдаун на Привозе, овощи продают
Локдаун на Привозе, покупатели
Локдаун на Привозе, закрытые ряды
Локдаун на Привозе, скамейка
Локдаун на Привозе, идет торговля
Локдаун на Привозе, покупательница
Локдаун на Привозе, открытая точка
Локдаун на Привозе, мир нужных вещей
Локдаун на Привозе, что можно купить

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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