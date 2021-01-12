Локдаун по-одесски: как на Привозе и рядом купить «не еду» (фото)

Что ни говори, а локдаун внес в нашу жизнь большое разнообразие. Пока соцсети взрываются темой «почему я не могу в супермаркете купить носки, батарейки и презервативы?!» и «где теперь покупать не еду?!», в некоторых местах города в наличии это все и еще немного. Что на нашем любимом Привозе и рядом с ним?

Реконструируемый Новощепной ряд – это не только историческое место, которое преображают, но еще и два строительных рынка. Ситуация довольно интересная. Один рынок благополучно работает. Работает и Строительный квартал – серия магазинчиков вдоль Новощепного ряда, а вот рядом со вторым рынком толпятся люди. Он закрыт. Но он и открыт.

Вы подходите, дожидаетесь своей очереди, говорите, что вас интересует, и вам это выносят. Причем речь идет не только о стройматериалах, но и прочей «не еде».

– Почему так? Там открыто, а у вас на вынос?

– Вы, женщина, как будто нездешняя. Что, не знаете, как у нас вопросы решаются? – услышала я в ответ.

На Преображенской напротив Привоза трудятся лотки с одеждой, спортивными штуковинами. Нужны носки? Вам сюда.

На улице Привозной, которая тянется вдоль Привоза, ситуация сложнее. Здесь и в самом деле многие контейнеры закрыты. Но есть и те, что открыты (я опять-таки имею виду промышленные товары, бытовую химию и так далее). Есть такие, куда нужно постучаться – и вам откроют.

То же самое – и на самом Привозе. Единообразия никакого. Эконом-магазины («Все по…»), а их целый ряд, работают совершенно по-разному. Где-то открыто, где-то закрыто, где-то вроде совсем закрыто, но покупатели заходят.

Лотки с одеждой, обувью и всем тому подобным по всему Привозу закрылись. Но это большей частью. Главное, присмотреться: обязательно отыщутся работающие.

Такая же картина в рядах, где появились новые контейнеры. Эти ряды в основном торгуют промышленными товарами. Потому и закрыты. Но, снова-таки, некоторые продолжают торговать.

И еще: лотки, которые красуются оградительными лентами, не должны вас пугать. Это вообще «картина маслом»: огражденный лентами лоток со всякой всячиной, за которым стоит продавец. И он продаст вам все, что душа пожелает, было бы в наличии…

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