Новости Одессы и Одесской области

«Красная» зона? Нет, одесситы не слышали (фоторепортаж, видео)

«Красная» зона? Нет, одесситы не слышали (фоторепортаж, видео)

Одесса по-прежнему бьет антирекорды по заболеваемости и смертности от коронавирусной болезни. Но одесситам, видимо, это неизвестно.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Ограничения «красной» зоны, конечно, действуют. Магазины закрыты, темнеют витрины торговых центров, кафе и рестораны не принимают посетителей. Но еды и кофе предостаточно на вынос, да и погода, наконец, запахла весной. И одесситы не заставили себя долго ждать. Центр города напоминает разгар туристического сезона. Толпы людей, веселые компании, уличные артисты, экскурсии. И, конечно, сейчас не до масок и дистанции. Смотрите сами.

красная зона в Одессе, Потемкинская лестница
красная зона в Одессе, бульвар
красная зона в Одессе, бульвар2
красная зона в Одессе, бульвар4
красная зона в Одессе, бульвар3
красная зона в Одессе, бульвар5
красная зона в Одессе, мэрия
красная зона в Одессе, Дюк2
красная зона в Одессе, Дюк
красная зона в Одессе, Приморский бульвар
красная зона в Одессе, музей
красная зона в Одессе, театр
красная зона в Одессе, у театра
красная зона в Одессе, у театра3
красная зона в Одессе, Дерибасовская
красная зона в Одессе, Дерибасовская3
красная зона в Одессе, Дерибасовская4
красная зона в Одессе, Макдональдз2
красная зона в Одессе, Макдональдз
красная зона в Одессе, Дерибасовская2
красная зона в Одессе, Дерибасовская5
красная зона в Одессе, Греческая2
красная зона в Одессе, Греческая
красная зона в Одессе, Дерибасовская6
красная зона в Одессе, Дерибасовская7
красная зона в Одессе, Горсад

Также смотрите наш фоторепортаж: Одесса краснозонная: как проходит локдаун в центре города.

Читайте также: Сомнительный карантин: как работает общественный транспорт в «красной» Одессе? (фото).

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1 комментарий
Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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Антон
Антон
1 день назад

Почитайте, какие меры были во время карантина по холере в Одессе во второй половине ХХв. И сравните их с мерами по карантину сегодня. И вы увидите, что даже во время холеры в Одессе, люди НОРМАЛЬНО ПЕРЕДВИГАЛИСЬ ( кроме меж-городского и поселкового сообщения ), ходили по улицам БЕЗ масок, пользовались общественным транспортом и магазинами. Так то холера (!) . Заразное опасное заболевание. А сегодня ? Власть просто неправильно,чрезмерно подходит к процессу карантина.

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