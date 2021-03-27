«Красная» зона? Нет, одесситы не слышали (фоторепортаж, видео)

Одесса по-прежнему бьет антирекорды по заболеваемости и смертности от коронавирусной болезни. Но одесситам, видимо, это неизвестно.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Ограничения «красной» зоны, конечно, действуют. Магазины закрыты, темнеют витрины торговых центров, кафе и рестораны не принимают посетителей. Но еды и кофе предостаточно на вынос, да и погода, наконец, запахла весной. И одесситы не заставили себя долго ждать. Центр города напоминает разгар туристического сезона. Толпы людей, веселые компании, уличные артисты, экскурсии. И, конечно, сейчас не до масок и дистанции. Смотрите сами.
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Почитайте, какие меры были во время карантина по холере в Одессе во второй половине ХХв. И сравните их с мерами по карантину сегодня. И вы увидите, что даже во время холеры в Одессе, люди НОРМАЛЬНО ПЕРЕДВИГАЛИСЬ ( кроме меж-городского и поселкового сообщения ), ходили по улицам БЕЗ масок, пользовались общественным транспортом и магазинами. Так то холера (!) . Заразное опасное заболевание. А сегодня ? Власть просто неправильно,чрезмерно подходит к процессу карантина.