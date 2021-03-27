«Красная» зона? Нет, одесситы не слышали (фоторепортаж, видео)

Одесса по-прежнему бьет антирекорды по заболеваемости и смертности от коронавирусной болезни. Но одесситам, видимо, это неизвестно.

Ограничения «красной» зоны, конечно, действуют. Магазины закрыты, темнеют витрины торговых центров, кафе и рестораны не принимают посетителей. Но еды и кофе предостаточно на вынос, да и погода, наконец, запахла весной. И одесситы не заставили себя долго ждать. Центр города напоминает разгар туристического сезона. Толпы людей, веселые компании, уличные артисты, экскурсии. И, конечно, сейчас не до масок и дистанции. Смотрите сами.

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