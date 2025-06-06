Об этом рассказал председатель подкомитета по вопросам деколонизации Роман Лозинский.

Согласно документам, новые названия, которые получили населенные пункты Одесской области (язык оригинала):

село Поліно-Осипенкове Березівського району → село Брашеванівка;

село Надежда Білгород-Дністровського району → село Надія;

село Надеждівка Болградського району → село Надія;

село Юр’ївка Болградського району → село Юріївка;

село Яновка Подільського району → село Янівка;

село Ольгинове Роздільнянського району → село Ольжинове;

село Полезне Роздільнянського району → село Мале Гросулове;

село Холмське Болградського району → село Селіогло;

селище Новохолмське Болградського району → селище Аліяга.

По словам Лозинского, большинство переименований осуществляются согласно закону о деколонизации, который запрещает названия, прославляющие российских деятелей, империю или советский тоталитаризм, и большинство предложений новых названий поступили именно от местного самоуправления.

Другие — инициировали местные общины самостоятельно в общем порядке. Подавляющее большинство новых названий — это исторические названия, нейтральные или подчеркивающие национальную идентичность.

Напомним, в марте прошлого года парламентский комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства согласовал переименование села Надеждовка Арцизской громады в село Шампань. Новое наименование населенный пункт получил благодаря местному ООО «Шампань Украина».

Однако позже из нового законопроекта Надеждовку изъяли. Причина в том, что на имя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука 1 августа 2024 года пришло письмо от посольства Франции в Украине, в котором его авторы просят не давать селу такое название.

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