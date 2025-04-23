Об этом сообщает общественная организация «Деколонизация. Украина».

На обращение общественных деятелей о переименовании топонимических объектов города Одессы на основании Законов Украины «О декоммунизации» и «О деколонизации топонимии», в мэрии ответили следующее:

«Названия улиц: Анны Ахматовой, Асташкина, Бехтерева, Володи Дубинина, Кондрашина, Корнея Чуковского, Краснова, Куприна, Левитана, Николая Гумилева, Немировича-Данченко, Александра Блока, Павла Шклярука, Собинова, Художника Федорова, переулков: Малиновский, Павлова, Воронцовский, Асташкина, Первомайский, Глазунова, Врубеля не подпадают под действие Законов.

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По двум переулкам композитора Глазунова комиссия ждет дополнительные данные.

На карте города пока остаются улицы российских литераторов Николая Гумилева, Александра Блока, а также два Первомайских переулка. На месте и переулок Малиновского.

Ранее «Деколонизация. Украина» обновила карты с количеством улиц, которые надо переименовать на территории Украины в рамках декоммунизации и деколонизации. В этот перечень попали 228 улиц в Одесской области.

Ютуб-канал “Одеське життя” начал новый цикл видео «Улицы Одессы: было – стало», в котором рассказываем о людях, чьи имена носят улицы Одессы и Одесщины.