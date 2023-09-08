Дівчинка на Одещині продала забійникам чужу корову

У Любашівській громаді 16-річна дівчина вирішила “заробити”. Для цього вона викрала з пасовища та здала заготівельникам м’яса чужу корову.

Про зникнення худоби поліцейським повідомила його власниця.

Поліцейські з’ясували, що до крадіжки корови причетна 16-річна місцева дівчина.

Вона зателефонувала підприємцям, які займаються прийомом великої рогатої худоби, та здала їм корову, яку видала за свою, за півціни – 16 тисяч гривень.

Дівчині повідомили про підозру у крадіжці. У разі воєнного стану їй «світить» від 5 до 8 років.

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