Новости Одессы и Одесской области

Дерзкое ограбление под Одессой: главу семьи избили, а жену и детей связали (видео)

Дерзкое ограбление под Одессой: главу семьи избили, а жену и детей связали (видео)

Полицейские задержали подозреваемого в дерзком разбойном нападении в Одесском районе. Группа преступников ночью проникла в дом и напала на супругов с маленькими детьми.

Как рассказали в пресс-службе областного управления полиции, преступление было совершено в октябре этого года в одном из сел Беляевской громады.

Правоохранители выяснили, что группа злоумышленников, имея информацию о сбережениях супружеской пары, заранее спланировали нападение. Готовясь к преступлению, они приобрели несколько мопедов, один из которых с целью конспирации даже перекрасили в другой цвет, балаклавы, хомуты, наручники, металлическую проволоку для лишения потерпевших возможности двигаться и оружие.

Ночью, когда все спали, грабители, взломав окно, проникли в дом пострадавших, избили хозяина, когда тот вместе с женой проснулся и начал сопротивляться, и связали его, а также его жену и малолетних сына и дочь.

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Запугиваниями, угрозами и избиениями они узнали, где супруги хранят драгоценности, забрали деньги, ювелирные изделия, банковские карточки и несколько единиц зарегистрированного оружия и скрылись.

В ходе раскрытия дерзкого преступления полицейские вышли на след правонарушителей и задержали одного из них – им оказался уроженец Болградского района.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в разбое, совершенном по предварительному сговору, сопряженному с проникновением в жилье, и завладение имуществом в особо крупных размерах, в условиях военного положения. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Сейчас подозреваемый находится под стражей, а правоохранители продолжают розыск его подельников.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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