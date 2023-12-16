Зачем одессит угонял электросамокаты?

Как сообщили в пресс-службе областного управлени полиции, в течение месяца мужчина, который ранее уже был судим за кражу и незаконное обращение с оружием и боеприпасами и отсидел четыре года, угнал на улицах Хаджибейского района города шесть прокатных электросамокатов общей стоимостью 120 тыс. гривен.

О неуплаченном движении электротранспорта правоохранителям сообщил владелец двухколесников, который отслеживал их местонахождение с помощью GPS-трекеров.

Полицейские установили, что угонщик самокатов повреждал их блокировку, а затем забирал и разбирал на запчасти. Комплектующие детали продавал на рынке, а неработающие двухколесники оставлял во дворах многоэтажек и в окрестностях улиц.

Угонщика задержали и сообщили ему о подозрении в краже. Все украденные самокаты полицейские изъяли и вернули законному владельцу, а нанесенный ему ущерб правонарушитель пообещал возместить.

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