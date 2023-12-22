На рынке Одессы «аккуратные» воры вынесли из павильона товар на четверть миллиона (видео)

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ЧП Украины в Одесской области.

В полицию обратилась предпринимательница и сообщила, что в своем павильоне на рынке «7 километр» она обнаружила чужие навесные замки и нехватку 34 тюков с носками, лосинами и колготами, стоимостью почти 250 тысяч гривен.

Правоохранители установили, что к преступлению причастны двое жителей Одесского района этнического происхождения.

Сообщники тщательно спланировали свои действия – заранее выбрали торговый контейнер, днем запарковали микроавтобус на территории рынка, в который должны были грузить похищенный товар, а ночью совершили кражу. Чтобы не привлекать внимания к обворованному павильону, они повесили на него новые замки вместо сломанных.

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В обысков следователи изъяли часть похищенного имущества, а самих фигурантов задержали.

Мужчинам задержали и объявили о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. За совершенное им грозит до восьми лет лишения свободы.