Новости Одессы и Одесской области

На рынке Одессы «аккуратные» воры вынесли из павильона товар на четверть миллиона (видео)

На рынке Одессы «аккуратные» воры вынесли из павильона товар на четверть миллиона (видео)

На промтоварном рынке в Одессе из торгового контейнера украли товар на четверть миллиона гривен. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники закрыли павильон новым замком.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ЧП Украины в Одесской области.

В полицию обратилась предпринимательница и сообщила, что в своем павильоне на рынке «7 километр» она обнаружила чужие навесные замки и нехватку 34 тюков с носками, лосинами и колготами, стоимостью почти 250 тысяч гривен.

Правоохранители установили, что к преступлению причастны двое жителей Одесского района этнического происхождения.

Сообщники тщательно спланировали свои действия – заранее выбрали торговый контейнер, днем запарковали микроавтобус на территории рынка, в который должны были грузить похищенный товар, а ночью совершили кражу. Чтобы не привлекать внимания к обворованному павильону, они повесили на него новые замки вместо сломанных.

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В обысков следователи изъяли часть похищенного имущества, а самих фигурантов задержали.

Мужчинам задержали и объявили о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. За совершенное им грозит до восьми лет лишения свободы.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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