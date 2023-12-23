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Зухвале пограбування під Одесою: главу сім’ї побили, а дружину та дітей пов’язали (відео)

Зухвале пограбування під Одесою: главу сім’ї побили, а дружину та дітей пов’язали (відео)

Поліцейські затримали підозрюваного у зухвалому розбійному нападі на Одещині. Група злочинців уночі проникла в будинок і напала на подружжя з маленькими дітьми.

Як розповіли у прес-службі обласного управління поліції, злочин було скоєно у жовтні цього року в одному із сіл Біляївської громади.

Правоохоронці з’ясували, що група зловмисників, маючи інформацію про заощадження подружжя, наперед спланували напад. Готуючись до злочину, вони придбали кілька мопедів, один із яких з метою конспірації навіть перефарбували в інший колір, балаклави, хомути, наручники, металевий дріт для позбавлення потерпілих можливості рухатися та зброю.

Вночі, коли всі спали, грабіжники, зламавши вікно, проникли до будинку постраждалих, побили господаря, коли той разом із дружиною прокинувся і почав чинити опір, і зв’язали його, а також його дружину та малолітніх сина та дочку.

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Залякуваннями, погрозами та побиттями вони дізналися, де подружжя зберігає коштовності, забрали гроші, ювелірні вироби, банківські картки та кілька одиниць зареєстрованої зброї та втекли.

У ході розкриття зухвалого злочину поліцейські вийшли на слід правопорушників та затримали одного з них – ним виявився уродженець Болградського району.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у розбої, вчиненому за попередньою змовою, пов’язаною з проникненням у житло, та заволодіння майном в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою, а правоохоронці продовжують розшук його спільників.

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