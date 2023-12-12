Банда во главе с «путиным» поджигала квартиры одесситов

Об этом рассказали в ГУНП Одесской области.

Как стало известно, поджигатели действовали по заказу и для повреждения чужого имущества распределили между собой роли. Один из них выполнял функции водителя, двое – непосредственно совершали поджог, используя заранее заготовленные шины и горюче-смазочную смесь и снимали это с помощью мобильного телефона, чтобы иметь подтверждение выполнения заказа. Еще один фигурант в момент совершения преступления наблюдал за подъездом.

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Руководил группой известный в криминальной среде по прозвищу «путин» из Киевской области. Он указывал исполнителям адреса и предоставлял инструкции по совершению преступлений.

Так, в ноябре этого года четверо наемников подожгли автомобильные шины у дверей двух квартир в многоэтажках в Киевском районе города. Жители домов самостоятельно потушили огонь и обратились в полицию.

Через несколько дней сообщники облили легковоспламеняющимся веществом и подожгли двери двух квартир в многоэтажках Приморского и Киевского районов Одессы. К счастью, и в этот раз граждане также вовремя заметили пожар и потушили шины.

Правоохранители оперативно разоблачили и задержали поджигателей.

Суд избрал всем семи подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Двое поджигателей вышли под залог, еще четверо вместе с организатором продолжают находиться под стражей.

Следователи устанавливают мотивы правонарушений, других причастных к серии поджогов лиц. Всей преступной группировке грозит до десяти лет лишения свободы.