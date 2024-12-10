Под Одессой обнаружили нелегальную свалку бытовых отходов

Несанкционированная свалка возле села Кремидовка Одесского района была обнаружена во время внеплановой проверки экологов. Отходами загрязнено около 2 га земельных ресурсов.
Об этом сообщили в Государственной экоинспекции Юго-Западного округа.
Эколги провели расчеты убытков, причиненных окружающей среде — в результате самовольного сброса бытовых отходов засорено около 2 га земли.
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«Землепользователь не обеспечил защиту земель от негативного воздействия и не принял меры по ликвидации последствий этого воздействия», — отметили в инспекции.
Материалы по данному факту направлены в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к ответственности.
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