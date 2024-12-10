Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой обнаружили нелегальную свалку бытовых отходов

Под Одессой обнаружили нелегальную свалку бытовых отходов

Несанкционированная свалка возле села Кремидовка Одесского района была обнаружена во время внеплановой проверки экологов. Отходами загрязнено около 2 га земельных ресурсов. 

Об этом сообщили в Государственной экоинспекции Юго-Западного округа.

Эколги провели расчеты убытков, причиненных окружающей среде — в результате самовольного сброса бытовых отходов засорено около 2 га земли.

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свалка в Кремидовке

«Землепользователь не обеспечил защиту земель от негативного воздействия и не принял меры по ликвидации последствий этого воздействия», — отметили в инспекции.

Материалы по данному факту направлены в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к ответственности.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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