Под Одессой обнаружили нелегальную свалку бытовых отходов

Об этом сообщили в Государственной экоинспекции Юго-Западного округа.

Эколги провели расчеты убытков, причиненных окружающей среде — в результате самовольного сброса бытовых отходов засорено около 2 га земли.

«Землепользователь не обеспечил защиту земель от негативного воздействия и не принял меры по ликвидации последствий этого воздействия», — отметили в инспекции.

Материалы по данному факту направлены в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к ответственности.

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