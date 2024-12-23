Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области благодаря сервису «ЕкоЗагроза» быстро убрали свалку

В Одесской области благодаря сервису «ЕкоЗагроза» быстро убрали свалку

В Одесской области возле железнодорожной станции «Карпово» в селе Виноградарь обнаружили незаконную свалку. Об этом сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Как отмечается, электронное обращение относительно свалки поступило на рассмотрение в Госэкоинспекцию через сервис «ЕкоЗагроза». После проверки информации было направлено официальное письмо в Раздельнянский городской совет с призывом к ликвидации свалки.

Местные власти оперативно отреагировали на обращение. Как сообщила пресс-служба горсовета, соответствующие мероприятия по очистке территории были проведены, и незаконную свалку ликвидировали.

мусор

Ранее Госэкоинспекция уже обращала внимание на проблему утилизации отходов в регионе и продолжает работать над соблюдением экологического законодательства.

Читайте также:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua