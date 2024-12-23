В Одесской области благодаря сервису «ЕкоЗагроза» быстро убрали свалку

В Одесской области возле железнодорожной станции «Карпово» в селе Виноградарь обнаружили незаконную свалку. Об этом сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.
Как отмечается, электронное обращение относительно свалки поступило на рассмотрение в Госэкоинспекцию через сервис «ЕкоЗагроза». После проверки информации было направлено официальное письмо в Раздельнянский городской совет с призывом к ликвидации свалки.
Местные власти оперативно отреагировали на обращение. Как сообщила пресс-служба горсовета, соответствующие мероприятия по очистке территории были проведены, и незаконную свалку ликвидировали.
Ранее Госэкоинспекция уже обращала внимание на проблему утилизации отходов в регионе и продолжает работать над соблюдением экологического законодательства.
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