В Одесской области благодаря сервису «ЕкоЗагроза» быстро убрали свалку

Как отмечается, электронное обращение относительно свалки поступило на рассмотрение в Госэкоинспекцию через сервис «ЕкоЗагроза». После проверки информации было направлено официальное письмо в Раздельнянский городской совет с призывом к ликвидации свалки.

Местные власти оперативно отреагировали на обращение. Как сообщила пресс-служба горсовета, соответствующие мероприятия по очистке территории были проведены, и незаконную свалку ликвидировали.

Ранее Госэкоинспекция уже обращала внимание на проблему утилизации отходов в регионе и продолжает работать над соблюдением экологического законодательства.

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