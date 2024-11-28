Одессу научат управлять отходами по европейским стандартам

Об этом сообщает Одесский городской совет.

В рамках программы, которая продлится с 2024 по 2027 год, в городе разработают современный план управления отходами. Это позволит привлечь инвесторов для создания необходимой инфраструктуры и решения проблем, которые накапливались годами.

«Они станут тем предложением, под которое сможем быстрее и на понятных условиях найти инвесторов для реализации давно назревших проектов для Одессы», — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Программа создана правительством Швеции как результат достигнутых договоренностей во время рабочего визита президента Владимира Зеленского в Швецию два года назад. Шведские эксперты проанализировали ситуацию с отходами в Украине и определили направления сотрудничества.

Программа будет состоять из 10 компонентов, которые будут реализовываться на национальном и региональном уровнях. Среди них:

новые подходы к тарифообразованию в сфере управления отходами по принципу «загрязнитель платит»,

планирование управления отходами по европейским стандартам,

обработка биологических отходов,

внедрение системного подхода по уменьшению объема газов на мусорных полигонах.

Напомним, год назад был подписан меморандум о строительстве семи мусороперерабатывающих заводов в семи громадах Одесской области.