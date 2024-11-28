Одессу научат управлять отходами по европейским стандартам

Одесса стала одним из четырех участников нового правительственного проекта Швеции по реформированию системы управления отходами в Украине.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
В рамках программы, которая продлится с 2024 по 2027 год, в городе разработают современный план управления отходами. Это позволит привлечь инвесторов для создания необходимой инфраструктуры и решения проблем, которые накапливались годами.
«Они станут тем предложением, под которое сможем быстрее и на понятных условиях найти инвесторов для реализации давно назревших проектов для Одессы», — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.
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Программа создана правительством Швеции как результат достигнутых договоренностей во время рабочего визита президента Владимира Зеленского в Швецию два года назад. Шведские эксперты проанализировали ситуацию с отходами в Украине и определили направления сотрудничества.
Программа будет состоять из 10 компонентов, которые будут реализовываться на национальном и региональном уровнях. Среди них:
- новые подходы к тарифообразованию в сфере управления отходами по принципу «загрязнитель платит»,
- планирование управления отходами по европейским стандартам,
- обработка биологических отходов,
- внедрение системного подхода по уменьшению объема газов на мусорных полигонах.
Напомним, год назад был подписан меморандум о строительстве семи мусороперерабатывающих заводов в семи громадах Одесской области.