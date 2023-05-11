Языковой омбудсмен обратился к власти в Одесской области по поводу нарушений языкового закона

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что к нему в 2023 году поступило 15 сообщений о несоблюдении языкового законодательства при размещении наружной рекламы и вывесок в Одесской области. Об этом Тарас Кремень сообщил на своей странице в фейсбуке.

По словам Тараса Кременя, за 4 месяца 2023 года в Секретариат Уполномоченного поступило 123 обращения граждан по признакам несоблюдения языкового законодательства при размещении наружной рекламы и вывесок.

Больше сообщений о нарушениях в этой сфере касались города Киева – 46, Харьковской (32 обращения) и Одесской (15 обращений) областей.

С целью создания условий для надлежащей защиты прав граждан на получение информации на государственном языке, Тарас Кремень призвал местные власти внести изменения в правила благоустройства своих населенных пунктов, где предусмотреть норму о том, что информация на таких вывесках, табличках и других носителях в обязательном порядке должен представляться на государственном языке с возможностью при необходимости дублирования на других языках.

«В очередной раз призываю городских голов устранить нарушение языкового Закона при размещении наружной рекламы и вывесок: внести изменения в правила благоустройства, а размещенную негосударственным языком рекламу и вывески – демонтировать. Кроме этого, подчеркиваю важность тесного взаимодействия местных властей и субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах рекламы, предоставления услуг или торговли для эффективной работы и недопущения нарушений”, — отметил Тарас Кремень.

Следует отметить, что за нарушение требований Закона в части применения государственного языка в сфере информации для общего ознакомления и рекламы нарушители могут быть привлечены к административной ответственности с наложением штрафа в размере от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 гривен) или предупреждение, если нарушение совершено впервые. За повторное в течение года нарушение – штраф в размере от 500 до 700 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (8500-11900 гривен).

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Фото: Тарас Кремень