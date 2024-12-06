День ВСУ и День Святого Николая: что еще празднуют 6 декабря

Что празднуют в Украине и мире 6 декабря. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Что празднуют 6 декабря
День Вооруженных Сил Украины
Посвящен чествованию украинских военных, которые защищают суверенитет и территориальную целостность страны. Этот день отмечает отвагу, профессионализм и самоотверженность тех, кто служит в различных родах войск. Он также служит напоминанием о важности поддержки армии для мира и безопасности.
День Святителя Николая Чудотворца
Особое время, когда вспоминают добрые дела и милосердие. В День Святого Николая принято дарить подарки детям, а также помогать тем, кто в этом нуждается. Образ святителя вдохновляет людей на щедрость, сострадание и веру в чудеса.
День пиццы
Это время для настоящих ценителей этого блюда, когда кулинарные шедевры собирают семьи и друзей за одним столом. Празднование включает приготовление пиццы дома или дегустацию в любимом заведении. Главная цель — насладиться вкусом и многообразием этой популярной еды.
Напомним, «Одесская жизнь» выбирала лучшую пиццу «Маргарита» в Одессе и сняла видео
Международный фестиваль свитеров
Яркий и неформальный праздник, посвященный свитерам, особенно с веселыми и забавными узорами. Участники демонстрируют свои креативные наряды, организовывают конкурсы и выбирают самый оригинальный дизайн. Мероприятие объединяет людей в легкой и дружеской атмосфере.
День Перчатки на дереве
Удивительный день, когда деревья украшают потерянными перчатками. Идея возникла как способ привлечь внимание к маленьким забытым вещам. Это также символ заботы о тех, кто может нуждаться в теплой одежде.
День благодарности бармену
Посвящен признанию мастерства людей, которые создают атмосферу в барах и ресторанах. Бармены демонстрируют свой талант в приготовлении коктейлей и общении с клиентами. Этот день напоминает о важности их работы в сфере обслуживания.
День рождения микроволновой печи
Отмечает появление одного из самых удобных изобретений в быту. Эта техника произвела революцию в приготовлении пищи, экономя время и усилия. День напоминает о достижениях науки, улучшающих повседневную жизнь людей.
Именины 6 декабря
Какие завтра именины: Максим, Николай, Максим, Николай.
Кто из известных людей родился 6 декабря
- 1913 год: украинский врач, создатель отечественной школы кардиохирургии, академик, писатель Николай Амосов;
- 1948 год: украинский ракетостроитель, председатель Государственного космического агентства Украины (2010-2014), Герой Украины Юрий Алексеев;
- 1996 год: участник российско-украинской войны, Герой Украины Георгий Тарасенко.
Памятные даты 6 декабря
- 1060 год: Бела I становится королем Венгрии;
- 1240 год: Киев захватывает и разрушает войско монгольского хана Батыя;
- 1492 год: первая экспедиция Колумба открывает остров Гаити;
- 1637 год: происходит Кумейковский бой между казацким и правительственным ричпосполитским войсками, которым завершается подавление восстания Павлюка;
- 1768 год: в Шотландии печатают первое издание Britannica, всемирно известную и одну из самых популярных до сих пор энциклопедий;
- 1869 год: в Южной Африке открывают кимберлитовые трубки, залежи алмазов;
- 1877 год: выходит первый номер газеты «Вашингтон пост»;
- 1877 год: изобретатель Томас Эдисон делает на своем новом фонографе самую первую запись человеческого голоса, процитировав слова детской песенки «У Мэри был маленький теленок»;
- 1917 год: парламент Финляндии провозглашает независимость страны от России;
- 1917 год: в порту Галифакса взрывается французское судно «Монблан», нагруженное боеприпасами, погибает около 2000 человек;
- 1919 год: под командованием Михаила Емельяновича-Павленко начинается Зимний поход Армии УНР по тылам Красной и Добровольческой армий;
- 1921 год: подписывают англо-ирландский договор, по которому ровно через год (6 декабря 1922) Ирландия получает независимость;
- 1991 год: вступает в силу новая конституция Болгарской республики;
- 1991 год: образуют Вооруженные силы Украины;
- 1991 год: независимость Украины признают Эстония и Куба;
- 2003 год: основывают Львовский муниципальный духовой оркестр «Галицкие Трубы»;
- 2008 год: в Греции вспыхивают массовые беспорядки из-за убийства в Афинах полицейским подростка;
- 2017 год: администрация Дональда Трампа официально объявляет о признании Иерусалима столицей Израиля.
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