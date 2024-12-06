День ВСУ и День Святого Николая: что еще празднуют 6 декабря

Что празднуют 6 декабря

День Вооруженных Сил Украины

Посвящен чествованию украинских военных, которые защищают суверенитет и территориальную целостность страны. Этот день отмечает отвагу, профессионализм и самоотверженность тех, кто служит в различных родах войск. Он также служит напоминанием о важности поддержки армии для мира и безопасности.

День Святителя Николая Чудотворца

Особое время, когда вспоминают добрые дела и милосердие. В День Святого Николая принято дарить подарки детям, а также помогать тем, кто в этом нуждается. Образ святителя вдохновляет людей на щедрость, сострадание и веру в чудеса.

День пиццы

Это время для настоящих ценителей этого блюда, когда кулинарные шедевры собирают семьи и друзей за одним столом. Празднование включает приготовление пиццы дома или дегустацию в любимом заведении. Главная цель — насладиться вкусом и многообразием этой популярной еды.

Напомним, «Одесская жизнь» выбирала лучшую пиццу «Маргарита» в Одессе и сняла видео

Международный фестиваль свитеров

Яркий и неформальный праздник, посвященный свитерам, особенно с веселыми и забавными узорами. Участники демонстрируют свои креативные наряды, организовывают конкурсы и выбирают самый оригинальный дизайн. Мероприятие объединяет людей в легкой и дружеской атмосфере.

День Перчатки на дереве

Удивительный день, когда деревья украшают потерянными перчатками. Идея возникла как способ привлечь внимание к маленьким забытым вещам. Это также символ заботы о тех, кто может нуждаться в теплой одежде.

День благодарности бармену

Посвящен признанию мастерства людей, которые создают атмосферу в барах и ресторанах. Бармены демонстрируют свой талант в приготовлении коктейлей и общении с клиентами. Этот день напоминает о важности их работы в сфере обслуживания.

День рождения микроволновой печи

Отмечает появление одного из самых удобных изобретений в быту. Эта техника произвела революцию в приготовлении пищи, экономя время и усилия. День напоминает о достижениях науки, улучшающих повседневную жизнь людей.

Именины 6 декабря

Какие завтра именины: Максим, Николай, Максим, Николай.

Кто из известных людей родился 6 декабря

1913 год: украинский врач, создатель отечественной школы кардиохирургии, академик, писатель Николай Амосов;

1948 год: украинский ракетостроитель, председатель Государственного космического агентства Украины (2010-2014), Герой Украины Юрий Алексеев;

1996 год: участник российско-украинской войны, Герой Украины Георгий Тарасенко.

Памятные даты 6 декабря

1060 год: Бела I становится королем Венгрии;

1240 год: Киев захватывает и разрушает войско монгольского хана Батыя;

1492 год: первая экспедиция Колумба открывает остров Гаити;

1637 год: происходит Кумейковский бой между казацким и правительственным ричпосполитским войсками, которым завершается подавление восстания Павлюка;

1768 год: в Шотландии печатают первое издание Britannica, всемирно известную и одну из самых популярных до сих пор энциклопедий;

1869 год: в Южной Африке открывают кимберлитовые трубки, залежи алмазов;

1877 год: выходит первый номер газеты «Вашингтон пост»;

1877 год: изобретатель Томас Эдисон делает на своем новом фонографе самую первую запись человеческого голоса, процитировав слова детской песенки «У Мэри был маленький теленок»;

1917 год: парламент Финляндии провозглашает независимость страны от России;

1917 год: в порту Галифакса взрывается французское судно «Монблан», нагруженное боеприпасами, погибает около 2000 человек;

1919 год: под командованием Михаила Емельяновича-Павленко начинается Зимний поход Армии УНР по тылам Красной и Добровольческой армий;

1921 год: подписывают англо-ирландский договор, по которому ровно через год (6 декабря 1922) Ирландия получает независимость;

1991 год: вступает в силу новая конституция Болгарской республики;

1991 год: образуют Вооруженные силы Украины;

1991 год: независимость Украины признают Эстония и Куба;

2003 год: основывают Львовский муниципальный духовой оркестр «Галицкие Трубы»;

2008 год: в Греции вспыхивают массовые беспорядки из-за убийства в Афинах полицейским подростка;

2017 год: администрация Дональда Трампа официально объявляет о признании Иерусалима столицей Израиля.

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